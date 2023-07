Hochzeits-WG an der Lennestraße

Von: Susanne Fischer-Bolz

Teilen

Lisa Hellebrandt gehört zu den insgesamt neun Mitstreiterinnen, die in Altena das Geschäft „Seite an Seite, die Hochzeits-WG“ eröffnen. © fischer-bolz

Für den schönsten Tag im Leben soll am besten alles perfekt sein. Dabei wollen neun professionelle Hochzeitsdienstleister helfen, die einen Laden in Altena eröffnen: An der Lennestraße 73 gibt es nun einen Ort, an dem sich Brautpaare inspirieren lassen können.

Altena – Welches Kleid passt zu mir? Und welche Frisur passt zum Kleid? Wollen wir einen DJ oder doch lieber eine Liveband? Der passende Saal muss gefunden werden, ein Fotograf natürlich und vielleicht noch ein Oldtimer, der fröhlich scheppernde „Just married“-Deko hinter sich herzieht: Eine Hochzeit ist längst ein Event, am besten perfekt und am allerbesten sehr individuell. Da kommt Hilfe gerade recht. „Seite an Seite – Die Hochzeits-WG“ heißt ein neues Angebot in Altena. Neun professionelle Hochzeitsdienstleister eröffnen ihr Geschäft am Samstag, 22. Juli, an der Lennestraße 73.

Von Trauringen bis zur Hochzeitsdeko: „Die Hochzeits-WG“ will an der Seite der Heiratswilligen stehen. © Fischer-Bolz, Susanne

Es ist Frauen-Power schlechthin: Lisa Hellebrandt, seit zehn Jahren Hochzeitsplanerin in Menden, und Heike Thul-Woelke, die das Brautmodenstudio „Felice“ auf dem Nettenscheid betreibt, hatten die gemeinsame Idee für das besondere Netzwerk. Begeistert schlossen sich sieben weitere an: Annelen Kaiser (Herrenausstatterin aus Sundern, Anzüge nach Maß), Bianca Woeste (freie Traurednerin), Nicole Keßler (Mietmobiliar, Tische, Stühle, Lounge), Sabrina Schauerte (Floristin, „Die drei Blumen“ aus Altena, Workshops für Junggesellinnenabschiede), Silvia Jungermann („Deko Liebenswert“ aus Meinerzhagen, Tischdekoration), Nina Rossmann („Reflect. Papeterie“, Einladungs- und Menükarten) und Ulrike Betzler-Hüttemeister („Betzler“, Juwelierin aus Altena, Trauringe). Alle Mitstreiterinnen kennen sich von gemeinsamen Projekten und Hochzeiten.

Brautpaare können ihre Traumhochzeit komplett von Lisa Hellebrandt planen lassen, „aber auch alleine planen und ich unterstütze nur in Teilbereichen“, erzählt die 30-Jährige, die auch ein Coaching für die Hochzeitsplanung anbietet: Womit beginnt man, wie verzettelt man sich nicht? „Viele haben aufgrund des Jobs wenig Zeit, wissen nicht, welche Dienstleister zuverlässig sind“, sagt Lisa Hellebrandt. Da komme ein großes Netzwerk aus der Umgebung gerade recht.

Lisa Hellebrandt ist Hochzeitsplanerin. Sie möchte auch Workshops in Altena anbieten. © Fischer-Bolz, Susanne

„Das Wichtigste für die Paare ist, dass ihre Wünsche umgesetzt werden. Früher war das anders. Meine Eltern erzählen, dass sie in die Kirche gegangen sind, dann in einen großen Saal, es gab Getränke und Essen und das war es dann. Heute ist es ganz anders. Heute ist es ein Event.“ Viele würden auch für eine besondere Hochzeit sparen.

An der Lennestraße 73 soll es nun einen Ort geben, an dem sich Brautpaare inspirieren lassen können. Es wird nicht nur eine persönliche Ansprechpartnerin von mittwochs bis samstags und Beratungstermine nach Absprache geben, sondern auch ein Brautkleider-Outlet auf 80 Quadratmetern. „Wir wollen den Laden auch für kleine Events, Workshops mit Tortenproben beispielsweise, nutzen“, erzählt Hellebrandt. Sie ist sehr gespannt, wie die „Hochzeits-WG“ angenommen wird. Sabrina Schauerte möchte immer donnerstags zum Markt frische Blumen im Laden anbieten. Eröffnung ist mit einem kleinen Fest für alle Bürger am 22. Juli zwischen 11 und 17 Uhr.