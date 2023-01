Lenne steigt in Altena immer weiter - weitere Straße gesperrt

Hochwasser in der Nacht erwartet

+ © Heyn, Volker Die Treppen zur Lenne wurden bereits gesperrt. © Heyn, Volker

Es regnet und regnet und regnet: Bauhof und Ordnungsamt sind auf alles vorbereitet, was in der Nacht an Wasser die Lenne herunterkommen wird.

[Update] Altena - Vormittags leckte der Fluss noch an der Straße, am Nachmittag begann die Polizei mit der vorsorglichen Räumung der geparkten Fahrzeuge. Die Lenneuferstraße wurde am Donnerstag als erstes gesperrt. Laut Ordnungsamtsleiterin Lisa Pflüger wurden dort alle nötigen Hochwasserschutzmaßnahmen getroffen. Am Abend teilte die Polizei dann mit, dass auch die Linscheidstraße gesperrt werden muss. Anwohner sollen ihre Fahrzeuge wegfahren.

Vermutlich werde das Hochwasser in der Nacht Altena erreichen, so Pflüger. Das wird auch in Hagen erwartet, wo die Stadt die Anwohner schon am Donnerstagmorgen bat, Hochwasser-Vorkehrungen zu treffen.

Der Regen hat die Lenne in den vergangenen Tagen immer weiter steigen lassen – so hoch wie zuletzt Anfang 2022. Der Informationswert 1, der bei gut 1,90 liegt, wurde bereits am Nachmittag überschritten. Gegen Abend stieg der Pegel dann auch auf über 2,40 Meter und überschritt so den Informationswert 2.

Hier besteht die Gefahr der Überflutung bebauter Grundstücke oder Keller sowie die Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen. Die Zahlen veröffentlicht das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz.

Auch in Werdohl mussten schon Maßnahmen ergriffen werden. Mit neuen Drehschranken haben Mitarbeiter des Baubetriebshofs der Stadt am Donnerstagnachmittag den Parkplatz an der Goethestraße abgesperrt.