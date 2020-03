Hochwasser erwartet: Nicht an der Lenneuferstraße parken

Altena - Noch gibt's kein Hochwasser in Altena. Damit rechnet die Stadt aber im laufe des Mittwochs. Darum gilt: Nicht an der Lenneuferstraße parken.

"Wir sind bei einem Pegelstand von 1, 97 Meter in Altena", sagt Ordnungsamtsleiterin Ulrike Anweiler am Mittwoch um 16 Uhr. "Wir erwarten daher, dass einzelne Bereich der Lenneuferstraße im Laufe des Abends überschwemmt werden."

Die Stadt stehe in engem Kontakt mit dem Hochwasserwarndienst. Sie appelliert an alle Bürger, nicht länger an der Lenneuferstraße zu parken.

Darum hatte die Stadt die Bürger bereits am Dienstag gebeten.