Hochwasser erreicht Altena: Sperrung der Lenneuferstraße bleibt mindestens ganzen Freitag

Von: Jona Wiechowski

Die Lenneuferstraße ist gesperrt worden. © Archivfoto: Volker Heyn

Seit Mitte der Woche hat der Regen die Lenne wieder stark ansteigen lassen. Innerhalb von 24 Stunden ist der Pegel um über einen Meter nach oben geschnellt. Die Stadt hat jetzt reagiert.

[Update Freitag, 3. Februar, 10.33 Uhr] Altena - Der Pegel bleibt weiter oben - Stand 10.00 Uhr liegt er bei 2,26 Metern. Nach Informationen des Altenaer Bauhofs bleibt die Sperrung der Lenneuferstraße noch mindestens den ganzen Freitag über bestehen am Donnerstag soll dann weitergeschaut werden.

Indes teilt die Märkische Verkehrsgesellschaft mit: „Wegen Hochwasser ist die Lenneuferstraße in Altena gesperrt. Die Haltestellen Lindenstraße, Bungern und Post entfallen.“

[Ursprüngliche Meldung] Altena - Keine drei Wochen nach dem letzten Hochwasser, gibt es wieder Einschränkungen in der Burgstadt: „Seit heute Nacht ist die Lennepromenade für den Durchfahrtsverkehr aufgrund des Hochwassers gesperrt“, teilt die Stadt Altena am Freitagmorgen mit. Dies betreffe auch den Busverkehr, „der Busbahnhof Markaner ist aber erreichbar.“ Weiter heißt es: „Bitte informieren Sie sich rechtzeitig auf der Onlineplattform der MVG über die aktuelle Situation.“ Die Linscheidstrasse ist demnach befahrbar.

Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag begann der Pegel immer weiter zu steigen, ehe er am frühen Freitagmorgen gegen 3 Uhr Uhr einen vorläufigen Höchststand von rund 2,35 Meter erreicht hat. Inzwischen ist er um knapp fünf Zentimeter gefallen. Am frühen Donnerstagmorgen hatte der Pegel — der für Altena in etwa auf Höhe der Pott-Jost-Brücke gemessen wird — noch deutlich unter einem Meter gelegen.

Mit den 2,25 Meter hat der Pegel den sogenannten „Informationswert 1“, der in Altena bei knapp 1,90 Meter liegt, längst überschritten und ist nicht mehr weit vom „Informationswert 2“ entfernt, der wiederum bei 2,40 Meter liegt. Hier besteht die Gefahr der Überflutung bebauter Grundstücke oder Keller sowie die Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen. Die aktuellen Pegelstände veröffentlicht das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz im Viertel-Stunden-Takt.

Das letzte Hochwasser, das die Sperrung der Lenneuferstraße nötig machte, ist keine drei Wochen her. Mitte Januar war der Pegel auf über drei Meter gestiegen. Die Feuerwehr musste zu mehreren Einsätzen ausrücken.