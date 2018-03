Wacholder für die echte Evingser Geschmacksnote

+ © Hornemann Nach dem Räuchervorgang geht es zum Auskühlen in den Schrank. Dort tropfen die Fische noch ein wenig aus. © Hornemann

ALTENA - Ein paar Jahre stand er still, der unkaputtbare Weber-Räucherofen hinter dem Evingser Landmarkt. Als Familie Madiwe vor wenigen Wochen das einzige Lebensmittelgeschäft am Ort übernahm, ging Marcel Madiwe noch mal in die Lehre: Achim Motscha, seit 45 Jahren mit dem Räucherhandwerk vertraut, verriet ihm ein gutes Evingser Originalrezept.