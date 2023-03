Hinter den Kulissen der Burg Altena arbeiten: Freiwilligendienst beim Kreis

Von: Markus Wilczek

Einer der Lieblingsplätze von der 18-jährigen Sophia Page auf Burg Altena ist der Raum in aller Munde im neuen Palas im oberen Burghof. © Heyn/Märkischer Kreis

Wer einmal auf Burg Altena unterwegs war, weiß: Hier kann jeder einen Lieblingsplatz entdecken. Ob zum Beispiel im Außenbereich mit Blick auf den Pulverturm oder im Museum bei der mittelalterlichen Ritterrüstung.

Altena – Fragt man die 18-jährige Sophia Page nach einem ihrer liebsten Orte auf Burg Altena, antwortet sie: „Der Raum in aller Munde im neuen Palas im oberen Burghof. Mich begeistert, wie der Raum mit den Ausstellungsstücken wie einem alten Ritterhelm und dem interaktiven Touchscreen gestaltet ist.“ Die Neuenraderin unterstützt als Freiwilligendienstleistende seit September den Fachdienst Kultur und Tourismus des Märkischen Kreises. Bis Ende August läuft ihr freiwilliges Engagement im Bereich Kultur beim Märkischen Kreis noch.

Von Beginn an hat sie begeistert, „mitten im Geschehen zu sitzen. Ein Teil davon zu sein, wie Veranstaltungen geplant aber auch umgesetzt werden, ist ein ganz neuer Einblick für mich“, sagt die 18-Jährige. So wird Page zum Beispiel Bastelaktionen an der Luisenhütte in Balve-Wocklum mitbetreuen. Texte für Social-Media-Kanäle und Veranstaltungen erstellt sie regelmäßig. Auch Anfragen zu Flyern oder Broschüren über die Museen des Kreises beantwortet sie. „Damit gehört auch der Bereich Öffentlichkeitsarbeit zu meinen Aufgaben. Dazu verwalte ich unter anderem die Homepage des Vereins Freunde der Burg Altena mit und liefere Texte zu“, berichtet Sophia Page.

Die achte Freiwilligengeneration auf der Burg

Betreut wird die Neuenraderin von Museumspädagogin Bernadette Lange. „Mit Sophia Page hat bereits die achte Freiwilligengeneration ihren Platz auf Burg Altena. Innerhalb eines Jahres entdeckt jeder Freiwillige andere Aufgabenbereiche für sich und vertieft diese während des Engagements bei den Museen. Das gibt jedes Jahr neuen, spannenden Input.“

Sophia Page hat dabei das Kreisarchiv des Märkischen Kreises in Altena für sich gefunden. Alle zwei Wochen arbeitet sie in den Archivräumen mit. „Das Thema Geschichte interessiert mich sehr. Ich inventarisiere verschiedene Sammlungen wie Postkarten oder historische Karten. Weiterhin transkribiere ich alte Briefe zum Beispiel aus dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg, sogenannte Feldpost“, erzählt Page. Durch diese Arbeit hat sie gelernt, die alten Schriften „Sütterlin“ und „Kurrentschrift“ zu entziffern. „Das macht mich stolz“, sagt sie.

Erfahrungen „ein Gewinn“

Solche fachlichen Erfahrungen sind ein Gewinn für die Freiwillige. Sophia Page betont aber auch, dass die persönliche Entwicklung zu den Chancen eines Freiwilligendienstes dazugehört. „Ich bin durch den täglichen Umgang mit Menschen selbstbewusster geworden.“ Mit Blick auf die Zeit des Engagements im Bereich Kultur des Märkischen Kreises ergänzt Sophia Page: „Der Freiwilligendienst ist eine wichtige Möglichkeit, um mit und an sich zu wachsen. Ich freue mich, dass ich diese Chance habe und empfehle jedem: Bewerben und den Freiwilligendienst auf Burg Altena erleben.“

Wer sich für einen Freiwilligendienst auf Burg Altena interessiert, kann sich bis noch bis einschließlich Mittwoch, 15. März, online unter www.freiwilligendienste-kultur-bildung.de bewerben. Fragen beantwortet Bernadette Lange unter Tel. 0 23 52 / 9 66 70 21 oder per E-Mail an b.lange@maerkischer-kreis.de.