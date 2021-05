An Vatertag am Kohlberg nicht viel los

Himmel trüb, Straße gesperrt

+ © Jona Wiechowski Thorsten Heimann (re.) und Sascha Kazmirzack mit ihren Kindern. © Jona Wiechowski

Vatertag Nummer zwei während Corona: Wieder einmal waren an Himmelfahrt keine großen Wanderungen möglich. Beliebt waren die Wege rund um den Kohlberg in diesem Jahr dafür bei Familien, Paaren und Freunden.

Altena - Thorsten Heimann und Jonas haben den freien Tag zum Beispiel für eine Wanderung mit Sascha Kazmirzack und Emma genutzt. Die Kinder waren per Fahrrad unterwegs. Bei unserem Besuch gegen Mittag war der Kohlberg-Parkplatz ungewohnt leer. Das dürfte einerseits am Wetter gelegen haben: Mit 16 Grad war es zwar angenehm warm, dunkle Wolken ließen allerdings Regen vermuten. Andererseits ist der Kohlberg-Parkplatz derzeit — zumindest per Auto — nur von Altenaer Seite zu erreichen. Von Neuenrade kommend ist die Straße wegen Bauarbeiten gesperrt.

Zu sehen waren am Kohlberg neben Wanderern und Joggern auch Fahrradfahrer. Einer hatte an seinem Rucksack einen Lautsprecher befestigt — damit war während der Fahrt für passende Musik gesorgt. Interessant war für viele auch der 14 Meter hohe Quitmannsturm, der einen tollen Ausblick bietet.