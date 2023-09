Hilfsgüter für die Ukraine im Wert von einer Viertel Million Euro

Von: Michael Koll

Brachten den Transport auf den Weg: (von links) Volker Kluczka, Projektleiter und Koordinator der Ukraine-Hilfe, Torsten Schneider, Präsident des heimischen Rotary-Clubs, und Björn Wachsmuth, Sekretär der Rotarier. © Koll

Eine Viertel Million Euro: Der Wert der Hilfsgüter überstieg dieses Mal deutlich die vorherigen Lieferungen in die Ukraine, die der Rotary-Club Altena, Werdohl, Plettenberg zusammengestellt hatte. Bereits zum vierten Mal schickten die Sauerländer damit Güter in die Kriegsregion.

Altena – Die bisherigen drei Transporte nach Ternopil, einer Stadt rund 120 Kilometer entfernt von Lwiw, umfasssten Hilfsgüter im Wert von 90 000 Euro. Am Montag nun stellten 18 Helfer des Rotary-Clubs nun 33 Paletten zusammen, die beim Kauf 250 000 Euro gekostet hätten.

15 Paletten allein füllte die Spende des Zahnarztes Dr. Thomas Rettig. Der Mediziner aus Schalksmühle geht in den Ruhestand und ließ jetzt seine komplette Praxis – mit Behandlungsstuhl, Bohrern, Büromöbeln und allem Drum und Dran – in die Ukraine transportieren. Dazu kommen 13 Paletten mit Desinfektionsmitteln – insgesamt rund 45 000 Einheiten. Kleidung, Drogerie- und weitere medizinische Artikel wie Spritzen und OP-Kittel füllen die verbleibenden fünf Paletten.

18 Helfer der Rotarier verluden am Standort der Firma Hohage palettenweise Hilfsgüter für die Ukraine. Der Transport wurde am Montag auf den Weg geschickt. © Koll, Michael

Kontakt läuft über Video-Schaltungen

Khrystyna Loza ist Rotary-Präsidentin in Ternopil. Sie wird die Lieferung in Empfang nehmen, sobald sie vor Ort angekommen ist. Hilfs-Koordinator Volker Kluczka erzählt: „Wir kennen uns persönlich – bisher aber lediglich über Video-Schaltungen.“ Gleichwohl sei sichergestellt, dass die dringend benötigten Güter aus dem Sauerland auch in die richtigen Hände kommen.