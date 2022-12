In der Altenaer Innenstadt: Hier gibt’s Last-Minute-Geschenke

Von: Jona Wiechowski

Blumig: Weihnachtliche Blumen und mehr gibt’s bei Steinmann. Auch an Heiligabend können hier beispielsweise noch Sträuße gekauft werden. Im Bild: Mitinhaberin Katrin Schipper-Steinmann. © WIECHOWSKI

Wer noch nicht alle Geschenke zusammen hat, der hat auch in Altena noch reichlich Chancen, das Passende zu finden. Einzelhändler geben Tipps für Last-Minute-Geschenke. Ein paar Beispiele.

Altena – Weihnachten ist eigentlich nicht gerade dafür bekannt, dass es plötzlich kommt – und doch steht der Heilige Abend dann bei vielen „auf einmal“ vor der Tür. Hier gibt es teilweise auch an Heiligabend noch Auswahl:

Für Blumenfreunde

Blumen und alles was dazugehört gibt’s bei Steinmann an der Bachstraße. Besonders beliebt in diesem Jahr und natürlich auch als Last-Minute- Geschenk geeignet: die Amaryllis. „Die gibt es in rot und weiß. Das ist die typische Weihnachtsblume“, erklärt Katrin Schipper-Steinmann. Bis Neujahr halte die Blume auf jeden Fall durch. Als „absoluten Renner in diesem Jahr“ bezeichnet die Mitinhaberin die Christrose mit dem schönen weihnachtlichen Namen. Neben allerlei kleinen und großen Gestecken können natürlich auch noch Sträuße auf den letzten Drücker erworben werden. Die werden übrigens traditionell auch noch an Heiligabend gekauft, „wie Wurst und Brot“, quasi so frisch wie möglich. Dabei könne man Sträuße ruhig schon jetzt, ein paar Tage vorher kaufen, hielten sie doch mit Wasser etwa im kühlen Keller länger durch, berichtet Schipper-Steinmann. Für alle, die es am 24. Dezember etwas eilig haben, gibt sie diesen Tipp mit auf den Weg: „Sträuße können auch vorbestellt werden.“ Dann spart man sich im Zweifel die Wartezeit.

Die Öffnungszeiten: Mittwoch, Donnerstag und Freitag: 8.30 bis 18 Uhr; Samstag (Heiligabend): 8 bis 12.30 Uhr

Individuell: Besticktes, Bedrucktes, Genähtes oder Graviertes – zum Verschenken, aber natürlich auch zum selber behalten gibt es bei DriemeS. Hier zeigt Inhaberein Sandra Heisler gerade eine Schürze. Auch die können nach Wunsch beschriftet werden. © Wiechowski, Jona

Für Individuelle

Wer etwas ganz Individuelles sucht, der ist bei DriemeS richtig aufgehoben. Inhaberin Sandra Heisler hat zum Beispiel viele bedruckte Sachen im Angebot wie Taschen, Fußmatten oder Kochschürzen. Und die lassen sich bei ihr auch in den letzten Tagen vor Weihnachten noch mit individuellen Namen oder Sprüchen versehen – und beispielsweise auch mit der Burg Altena. Für alle, die etwas zum Schmunzeln verschenken wollen, für die sind vielleicht die individuell verzierten Klorollen-Täschchen etwas. Wer etwas Weihnachtliches sucht, der findet in dem Laden in der Altenaer Innenstadt auch Tannenbaumschmuck oder auch Weihnachtsbaumkugeln, die ebenfalls nach Wunsch verziert werden können.

Die Öffnungszeiten: Mittwoch: 13 bis 15 Uhr; Donnerstag: 11 bis 13 Uhr und 15.15 bis 18 Uhr, Freitag: 11 bis 13 Uhr

Spielfreudig: Wer Geschenke für Kinder sucht, der könnte bei Spielwaren Nimmerland in der Altenaer Innenstadt fündig werden. Erst recht all jene, die auf Playmobil stehen. Auswahl gibt es hier massig. © Wiechowski, Jona

Für Deko-Fans

Deko-Artikel und vielerlei Geschenkideen soweit das Auge reicht, sind im „Haus der Geschenke“ von Petra Piekny zu bekommen. Bei ihr gibt es eine große Auswahl beispielsweise an Wichtelfiguren. „Die werden nicht nur zu Weihnachten gekauft“, erzählt sie. Ebenfalls ein Renner: Dekofrösche, die etwa Fahrrad fahren, eine Schüppe oder ein Gewehr in der Hand halten – und damit vielleicht ein passende Idee für alle Schützenfest-Fans. Auch Weihnachtliches hat das „Haus der Geschenke“ in der finalen Woche vor dem Fest noch zu bieten – wenn auch nicht mehr ganz so viel wie in den vergangenen Wochen. Nach wie vor finden Kunden allerdings eine große Auswahl zum Beispiel an Christbaumkugeln – und das sogar auch noch am Heiligen Abend von 10 bis 12 Uhr. Und auch dieses Zeitfenster hätten in den vergangenen Jahren stets noch Kunden genutzt, wie die Inhaberin erzählt, die das Traditionsgeschäft vor zehn Jahren von ihren Eltern übernommen hat.

Die Öffnungszeiten: Mittwoch 10 bis 12.30 Uhr; Donnerstag und Freitag: 10 bis 12.30 Uhr sowie 14.30 bis 18 Uhr; Samstag (Heiligabend): 10 bis 12 Uhr.

Für Spielbegeisterte

Aus 30 einzelnen Burgen-Sets besteht die Playmobil-Festung im Spielzeug-Geschäft „Spielwaren Nimmerland“ in der Altenaer Innenstadt. Und die kleinen Figuren sind Programm in dem kleinen Laden, den es erst seit knapp fünf Monaten gibt und damit sicherlich noch nicht allen Altenaer bekannt ist. Im Angebot hat Inhaberin Martin Schröer in erster Linie jede Menge Playmobil-Sets, aber beispielsweise auch Puppen.

Die Öffnungszeiten: Mittwoch: geschlossen; Donnerstag: 9 bis 13 Uhr und Freitag: 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr.

Für alle anderen

In der Altenaer Innenstadt lassen sich auch in den letzten Tagen vor Weihnachten noch zahlreiche andere Geschenke erwerben – diese Ideen decken nur einen kleinen Teil ab. Spelsberg hat zum Beispiel verschiedene hochwertige Lebensmittel aus der Region im Angebot. Unter anderem Kaffee und Tee gibt es im Laden Gaumenfreunde. Ein echter Geschenke-Klassiker nicht nur zu Weihnachten sind Uhren und anderer Schmuck, den der Juwelier Betzler im Angebot hat. Eine große Auswahl an Büchern, Kalendern und mehr gibt es in der Buchhandlung Katerlöh. Für alle, die diese Weihnachten Fahrradbegeisterte beschenken möchten, ist der Fahrradladen Jan’s Radland einen Besuch wert.