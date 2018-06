Heute entscheidende Schulsitzung

Die Abitur-Klausuren am Burggymnasium, BGA, sind längst geschrieben. Jetzt heißt es bangen und hoffen für die 98 jungen Leute, die ihre Schullaufbahn mit dem Reifezeugnis abschließen möchten.

Die Abitur-Klausuren am Burggymnasium, BGA, sind längst geschrieben. Jetzt heißt es bangen und hoffen für die 98 jungen Leute, die ihre Schullaufbahn mit dem Reifezeugnis abschließen möchten. „Heute“, so sagte es auf Anfrage Schulleiter Hans-Ulrich Holtkemper, „tagt an der Schule die zentrale Abiturkommission“. Ihr gehören neben ihm der Oberstufen-Koordinator und die beiden Jahrgangsstufen-Leiter an. Dieses Gremium stellt aufgrund der schriftlichen Prüfungen, die bereits mit Zweitkorrektur vorliegen, fest, wie es weiter geht. Das bedeutet, heute wird entschieden, wem das Gremium empfiehlt, eine Abweichungs-, Defizit- oder gar Bestehensprüfung abzulegen, um doch noch auf die erforderliche Punktzahl von 100 Zählern zu kommen, die zum Bestehen des Abiturs notwendig ist. Aus der Erfahrung vieler Jahre berichtete Oberstudiendirektor Hans-Ulrich Holtkemper, dass es manchmal schon Sinn macht, sich noch einmal einer Prüfung zu stellen, um sich um Zehntel-Punkte zu verbessern und damit den Abi-Schnitt nach oben zu drücken. Hat die Kommission heute alle relevanten Fragen geklärt, können sich die jungen Leute am 5. und 8. Juni für die Nachprüfungen anmelden. Dann tagt am 18. Juni noch einmal ein Fachprüfungsausschuss, um jede einzelne Prüfung zu terminieren. Die Nachprüfungen selbst sollen dann komplett am 20. Juni über die Bühne gehen. Bei allem Stress, den die Betroffenen jetzt noch einmal durchstehen müssen, auch ans Feiern hat die BGA-Schulleitung natürlich längst gedacht. Holtkemper: „Der schon traditionelle Abisturm findet bei uns am Montag, 25. Juni, in den ersten beiden Stunden statt.“ Dann rechnet er wieder mit spaßigen Ideen, die irgendwie die ganze Schulgemeinde tangieren und zum Lachen bringen. Die Abiturzeugnisse selbst werden am 7. Juli ab 10 Uhr in der Zentralen Raumgruppe im Rahmen einer stillvollen Feier in Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste an die Abiturientia übergeben.