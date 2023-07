Herz- und Seelenhilfe vom Roten Kreuz

Ende August und im September findet eine Schulung für das Ehrenamt statt und es sind noch Restplätze verfügbar. © DRK

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bietet Unterstützung bei emotionalen Problemen und sucht weiterhin „Herzensmenschen“ im gesamten Märkischen Kreis Für das Projekt „Herz- und Seelenhilfe“. Es ist im vergangenen Jahr als Modellprojekt im Märkischen Kreis aufgebaut worden und der DRK-Kreisverband hält Ausschau nach Engagierten, die in ihrer Freizeit etwas Sinnstiftendes tun möchten.

Altena - Menschen, die eine „soziale Ader“ haben und diese wertvolle Eigenschaft nutzen wollen, können sich bald wieder zu ehrenamtlichen „DRK-Herzensmenschen“ ausbilden lassen.

Als Reaktion auf das Hochwasser im Juli 2021 hat das DRK das Projekt „Herz- und Seelenhilfe“ ins Leben gerufen. Dabei hat sich in den vergangenen Monaten gezeigt, dass sich auch andere schwierige Lebensereignisse auf das seelische Wohlbefinden von Menschen auswirken können. So braucht man manchmal einfach nur jemanden zum Reden oder benötigt Rat bei der Suche nach der richtigen Unterstützung (z.B. Beratungsstellen oder Ämter).

„An dieser Stelle setzt unser Projekt an“ so Barbara Schmidt, Projektkoordinatorin für den Märkischen Kreis. „Mithilfe von derzeit neun ehrenamtlichen DRK-Herzensmenschen bieten wir eine kostenlose und leicht erreichbare emotionale Unterstützungsstruktur im Märkischen Kreis an, um Einzelpersonen zu helfen. Nach dem Motto „Zuhören, stärken, weitervermitteln“ stehen wir unseren Mitmenschen in vielfältiger Weise zur Seite. Jede Person, die jemanden zum Reden braucht, kann sich bei uns melden.“

Aber auch Interessierte, die sich engagieren möchten und sich zu „DRK-Herzensmenschen“ qualifizieren lassen wollen, können sich bei Barbara Schmidt melden. Ende August und im September findet eine Schulung für das Ehrenamt statt und es sind noch Restplätze verfügbar. Den Engagierten entstehen dabei keine Kosten.

„Ich freue mich über alle, der sich engagieren möchten – vom Azubi bis zur Rentnerin, egal welche Nationalität oder Zeitverfügbarkeit. In unserem Projekt ist jede Person willkommen!“ so die Projektkoordinatorin.

Betroffene Menschen mit Redebedarf und interessierte Ehrenamtliche erreichen Barbara Schmidt unter der Rufnummer 0175/7781151 oder unter der E-Mail-Adresse b.schmidt@drk-im-mk.de. Weitere Informationen finden Interessierte und Menschen, die Hilfe benötigen, auch auf der Projektseite des DRK-Kreisverbandes Märkischer Kreis e.V.: https://www.drk-im-mk.de/angebote/hochwasser/herz-und-seelenhilfe.html.