Nachdem Burgaufzug stecken geblieben ist: Unklar, wann es weitergeht

Von: Ina Hornemann

Teilen

Schon am Parkplatz Langer Kamp wurden Tagestouristen am Sonntag und Montag darauf hingewiesen, dass Fahrten mit dem Erlebnisaufzug aktuell nicht möglich seien.

Altena - Ob und wie der Fahrstuhl in den nächsten Tagen nutzbar sein wird nach seinem Ausfall, klärt das Gebäudemanagement der Stadt Altena nun mit der Herstellerfirma des Geräts.

Am Montag selbst spielte der Ausfall noch keine Rolle, denn da fährt der Fahrstuhl ohnehin nicht in die geschlossenen Burgmuseen. Um am Sonntag den angereisten Tagestouristen zumindest ein kleines Erlebnis im Burgberg bieten zu können, wurden reine Stollenbesichtigungen angeboten.

Ob und wie lange der Zustand so bleibt, ist unklar: Am Samstag war der Aufzug stecken geblieben. Die Feuerwehr rückte zur Rettung von vier Fahrgästen aus und bediente sich eines Notsteuersystems, mit dessen Hilfe es möglich ist, die Kabine langsam in Richtung Burghof zu bewegen. Die zum Glück tiefenentspannten Fahrgäste nahmen die Evakuierung gelassen hin und stiegen allesamt unverletzt aus.

Am Parkplatz Langer Kamp wird über den defekten Aufzug informiert. © Wiechowski

Der herbeigerufene technische Ersthelfer vermutete Wasser im Aufzugsschacht, möglicherweise durch das Unwetter am Donnerstag hervorgerufen. Wie lange die vorübergehende Außerbetriebnahme dauern wird, will die Stadt Altena mitteilen, sobald die genaue Ursache für den Defekt gefunden ist.