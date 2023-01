Nach Sperrung wegen Sturm: Hemecker Weg ist wieder frei

Von: Jona Wiechowski

Seit Freitag, 30. Dezember, war der Hemecker Weg gesperrt – wegen umgestürzter Bäume. Die mussten beseitigt werden. Seit Montagmittag ist die Strecke wieder frei, schreibt die Stadt Altena. © HEYN

Das ging dann doch schneller als zunächst gedacht: Seit Montagmittag ist der Hemecker Weg wieder frei.

Altena – „Die Vollsperrung am Hemecker Weg ist mit sofortiger Wirkung aufgehoben worden“, berichtete die Stadt Altena gegen Mittag auf ihrer Homepage. Zunächst war das Ordnungsamt davon ausgegangen, dass die Straße auch am Dienstag, 3. Januar, noch gesperrt bleiben müsste.

Nötig geworden war die Sperrung der wichtigen Verbindungsstrecke zwischen Rosmart und Rahmedetal am vergangenen Freitag. Die Polizei hatte von mehreren durch den Sturm am Freitagnachmittag umgestürzten Bäumen berichtet. „Ein Fahrzeug wurde bereits beschädigt“, hatte die Stadt Altena in einer inzwischen aktualisierten Mitteilung geschrieben. Circa 40 Gefahrbäume hätten demnach durch ein Fachunternehmen aufwendig beseitigt werden müssen.