Sperrung der Rahmedestraße: Hemecker Weg ist gerüstet für noch mehr Verkehr

Von: Ilka Kremer

Teilen

Voll gesperrt war der Hemecker Weg von Samstag, 7 Uhr, bis Sonntag, 13 Uhr. Der Grund: Durch die Firma Homann wurden die alten Kanaldeckel, die durch das höhere Verkehrsaufkommen seit der Sperrung der Rahmedetalbrücke bereits Schaden genommen haben, durch selbst nivellierende ausgetauscht. © Kremer

Der Hemecker Weg sollte seit dem Wochenende gerüstet sein für das zu erwartende deutlich erhöhte Verkehrsaufkommen, wenn die Rahmedestraße für die Sprengung der A45-Rahmedetalbrücke gesperrt wird. Gerüstet, zumindest was die Kanaldeckel angeht.

Altena – Denn die wurden am Samstag und Sonntag auf einer rund 350 Meter langen Strecke ausgetauscht. „Die alten Kanaldeckel sind durch den mehr gewordenen Verkehr auf dieser Hauptumleitungsstrecke im Laufe des vergangenen Jahres runtergefahren worden und teilweise abgesackt“, erklärte Patrick Litz, bei der Stadt Altena verantwortlich für den Kanalbetrieb, diese Maßnahme.

Um größere Schäden, vor allem durch den Schwerlastverkehr, abzuwenden, setzten Mitarbeiter der Firma Homann elf nivellierende Schachtdeckel ein. „Diese passen sich beim Einbau an den Asphalt an und sind belastbarer“, so Litz weiter. Der Hemecker Weg musste dafür Samstag und Sonntag komplett gesperrt werden.

Zwei starke Männer brauchte es, um einen neuen Kanaldeckel an der richtigen Stelle zu platzieren. © Kremer, Ilka

Unternehmen mit zehn Mitarbeitern vor Ort

Die Firma Homann, die bei der Stadt unter Rahmenvertrag steht, war am Samstag mit zehn Leuten plus Juniorchef Christian Homann von sieben Uhr morgens an im Einsatz. „Viele Hände, schnelles Ende“, wie ein Mitarbeiter trefflich formulierte. Zunächst wurden die alten Kanaldeckel entfernt und der unmittelbare Bereich drumherum für die neue Einfassung vorbereitet. Das erledigten die Bauarbeiter bis zur wohl verdienten Mittagspause, in der der Juniorchef an alle einen stärkenden Imbiss verteilte. Dann fuhr der Lastwagen mit elf Tonnen 140 Grad heißem Asphalt vor.

Patrick Litz (l.) bespricht sich mit Vorarbeiter Tobias Fazio. © Kremer, Ilka

Zunächst brachten die Männer das gröbere Material ein und dann das feinere, das die Abschlussasphaltschicht bildet. Die zuvor platzierte Schalung wurde nach dem Einsatz der Rüttelmaschine entfernt und der neue Kanaldeckel platziert. Zur Aushärtung benötigte der Asphalt rund 20 Stunden, so dass die Firma Homann am Sonntagmittag die Absperrungen entfernen und den Hemecker Weg für den Verkehr wieder freigeben konnte. „Es hat alles vom Feinsten geklappt“, freute sich am Sonntag nicht nur Patrick Litz.

Vorbereitungen für Brückensperrung: Straße ab 17. April dicht

Ab 17. April dürfte der Verkehr auf dem Hemecker Weg nochmals stark zunehmen, denn ab diesem Montag wird bekanntlich die Rahmedestraße als wichtige Verbindung von Altena nach Lüdenscheid komplett für den Verkehr gesperrt, um für die Sprengung der A45-Brücke am 7. Mai das Fallbett vorzubereiten. Laufen alle Arbeiten nach Plan, kann die Sperrung der Rahmedestraße am 10. Juni wieder aufgehoben werden.