Schützenheim jetzt unter richtiger Adresse

Heimatverein spendet drei schmucke Straßenschilder

+ © Keim Übergabe der neuen Beschilderung am Schützenheim in Evingsen: Von links Ortsvorsteher Thomas Schmitz, Vorsitzender André Schneider, Friedrich-Wilhelm Klinke und Ulf Pleuger (Heimatverein) sowie Schriftführer Thomas Becker. © Keim

Altena - Der Kayser-Wilhelm-Weg, der am Schützenheim in Evingsen ausgeschildert ist, erhält eine schmucke Ergänzung. Das bestehende Schild, das an den Heimweg des früheren Vorsitzenden des Evingser Schützenvereins erinnert, wird nun ergänzt durch drei sehr fein gearbeitete Schilder in Emaille. „Am Schützenplatz“ steht darauf, in einem Fall ergänzt um die Hausnummer 2 zur Anbringung am Schützenheim.