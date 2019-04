Am Hegenscheider Weg wieder mal Müll im Wald

Müll gehört in die Tonne - nicht in den Wald!

Altena - Immer wieder passiert es. Immer wieder wird gemahnt, doch oft hilft einfach nur ein Knöllchen. Und das kann beim wilden Müll entsorgen teuer werden!

Müll gehört in die Tonne und nicht in den Wald – das wissen leider nur 99,9 Prozent der Bevölkerung, weswegen es immer mal wieder zu solchen unschönen Bildern kommt. Am Hegenscheider Weg landeten kürzlich mehrere Müllsäcke und sogar ein Eimer mit für das Grundwasser bedenklichem Bitumenanstrich am Straßenrand. Der Verursacher warf es eine steile Böschung herunter, sodass die Bergung einen ziemlichen Kraftakt erfordern wird. Einziger Trost für den Altenaer Bauhof: Es handelt sich um Iserlohner Stadtgebiet.