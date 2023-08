Heftige Prügelei nach Kneipenstreit: „Erhebliche Verletzungen“

Von: Markus Wilczek

Die Polizei war in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Lennekai im Einsatz. Dort war es zu einer heftigen Prügelei gekommen. © Friso Gentsch

Ein 29-jähriger Altenaer wurde in der Nacht zum Sonntag in der Fußgängerzone Lennestraße verprügelt. Am Sonntag erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Altena - Der 29-Jährige hatte sich am Abend zuvor in einer Gaststätte verbal mit einem Unbekannten gestritten. Als er zwischen 2 und 3 Uhr nachts nach Haus ging, sei er in Höhe des Lennekais von hinten umgestoßen worden. Am Boden liegend bekam er Tritte gegen den Körper und ins Gesicht. „Das führte zu erheblichen Verletzungen“, teilte die Polizei am Montag mit.

Ein ebenfalls unbekannter Zeuge sei hinzugekommen und habe den Angreifer weggezogen. Bei diesem habe es sich um dieselbe Person gehandelt, mit der sich der 29-Jährige Stunden zuvor in der Gaststätte verbal gestritten hatte. Die Polizei bittet Zeugen, auch aus der Gaststätte, sich telefonisch auf der Wache in Altena unter der Rufnummer 02352/91990 zu melden.