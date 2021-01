Stadt rechnet für 2021 mit einem Plus in der Kasse

Haushaltsrede

+ © Bjoern Braun Bürgermeister Uwe Kober © Bjoern Braun

Altena – 48,2 Millionen Euro Einnahmen, Ausgaben in Höhe von 51,6 Millionen Euro: Im Haushalt 2021 der Stadt klafft zunächst einmal ein Loch von über drei Millionen Euro. Dass die Verwaltung bei ihrer Finanzplanung trotzdem von einem Überschuss in Höhe von 670 000 Euro ausgeht, liegt am sogenannten Covid-Isolierungsgesetz des Landes