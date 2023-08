Nach Wasserrohrbruch: Bewohner eines Messie-Hauses gehen auf Ordnungsamt-Mitarbeiter los

Von: Markus Wilczek

Teilen

In Altena musste die Polizei zu einem Messie-Haus ausrücken. © Klaus-Dietmar Gabbert

Altena – Nach einem Wasserrohrbruch kam es am Freitagmorgen in einem Haus an der Nettestraße zu einer Auseinandersetzung der Hausbewohner mit Mitarbeitern des städtischen Ordnungsamtes, bei der mehrere Personen verletzt wurden.

Nach dem Wasserrohrbruch hatten sich zunächst Mitarbeiter der Stadtwerke zur Nettestraße aufgemacht. Als sie an dem Haus klingelten, ihnen jedoch niemand öffnete, befürchteten sie laut Mitteilung der Polizei, dass eine hilflose Person im Haus liegen könne und informierten das Ordnungsamt. Die Ordnungsamt-Mitarbeiter wiederum alarmierten die Feuerwehr, damit Wehrkräfte die Haustür öffnen.

Bewohner eines Messie-Hauses gehen auf Ordnungsamt-Mitarbeiter los

Als die Mitarbeiter des Ordnungsamtes zusammen mit der ebenfalls alarmierten Polizei wenig später das Gebäude betreten konnten, entdeckten sie jedoch keine Person – dafür allerdings jede Menge Müll, der im gesamten Haus verteilt war. „Im späteren Verlauf trafen die beiden Bewohner ein, die überhaupt nicht erfreut waren über den Besuch der Einsatzkräfte und sehr aggressiv auf diese losgingen“, teilte die Polizei am Montag mit.

Eine 56-jährige Frau verpasste einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes einen heftigen Tritt, seine Kollegin bekam einen Schlag ins Gesicht. Der Mitarbeiter des Ordnungsamtes setzte Pfefferspray zur Abwehr ein, konnte die Bewohner so zurückdrängen und auf Abstand halten.

Der Rettungsdienst brachte die beiden verletzten Mitarbeiter des Ordnungsamtes in ein Krankenhaus. Die Bewohner des Hauses wurden vor Ort medizinisch versorgt.

Die Polizei ermittelt wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen.