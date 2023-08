Hausarzt Dr. Frank Leienbach: Nachfolger ist gefunden

Von: Volker Heyn

Dr. med Frank Leienbach gibt im Alter von 65 Jahren seine Hausarztpraxis auf, hat aber mit dem Altenaer Mohamed Mayouf einen Nachfolger gefunden. Leienbach und seine Frau Helga verlassen Altena und ziehen zu ihren beiden Töchtern in die Nähe von Hamburg. © Heyn

Die mehr als einjährige Suche nach einem Nachfolger für den stadtbekannten und beliebten Altenaer Hausarzt Dr. Frank Leienbach hat ein gutes Ende genommen.

Altena – Zum 1. Oktober wird der in Altena lebende Internist Mohamed Mayouf Dr. Leienbach in der Gemeinschaftspraxis mit Dr. Andreas Hanke an der Kirchstraße ablösen. Für die Patienten und Patientinnen ist das ein Glücksfall, wird doch die hausärztliche Versorgung in Altena immer schwieriger.

Der Lebensplan von Frank und Helga Leienbach sah ursprünglich vor, noch ein paar Jahre in der Praxis weiterzuarbeiten und später in der großen Stadtvilla an der Freiheitstraße die Rente zu genießen. „Aufzuhören war erst gar nicht der Plan“, sinniert Leienbach. Schließlich lebt er in Altena, seit er als Grundschüler mit seinen Eltern in die Burgstadt kam. Altena ist Heimat geworden für das Paar. Ein Umdenken habe bei ihm und seiner Frau nach einem Besuch bei einer der längst erwachsenen Töchter in Norddeutschland eingesetzt.

Umzug in den Norden

„Die Tochter fragte uns, wo wir uns in vier oder fünf Jahren sehen würden.“ Leienbachs wurden nachdenklich und so reifte der Entschluss, beizeiten in die Nähe der Familie zu ziehen. Die beiden schauten sich um und fanden ein Haus im Dorf Sievershütten, 40 Kilometer nördlich von Hamburg. Als prominente Bürger Altenas nach mehr als fünf Jahrzehnten die Heimat zu verlassen, wird nicht ganz leicht. Aber das neue Haus ist schon eingerichtet, die alte Villa verkauft, der Garten in andere Hände gegeben – und Freundschaften in Sievershütten angebahnt.

Schlimme Zeit: Dr. Leienbach erkrankte selbst schwer an Corona, als es noch keine Impfungen gab. © LEIENBACH

Die Suche nach einem Nachfolger für die Gemeinschaftspraxis – Dr. Andreas Hanke macht weiter – gestaltete sich allerdings schwierig. Nacheinander fanden sich fünf konkret Interessierte, mit zweien kam es sogar zum Handschlag, doch kurz vor Schluss wurde aus unterschiedlichen Gründen wieder abgesagt. Der Kontakt zu dem in Altena lebenden Mohamed Mayouf kam letztlich zufällig und in allerletzter Minute zustande.

Alles begann mit einem Zufall

Die Frau des neuen Hausarztes ist ebenfalls Medizinerin und hatte sich irgendwann einmal bei Leienbach um ein Praktikum beworben. Aus einem Zufall heraus erinnerte sich Helga Leienbach, die die Praxisorganisation ihres Mannes leitet, an die Bewerbung und fand den Kontakt in den Unterlagen. In vielen Gesprächen wurden die beiden Ärzte einig. Nachdem enorme bürokratischen Hürden genommen werden konnten, war der Deal endlich perfekt. Dr. Frank Leienbach wird am 13. September die Praxis und Altena verlassen, Mohamed Mayouf wird ab 1. Oktober die Praxis mit dem jetzt 66-jährigen Dr. Hanke weiterführen. Auch das komplette Praxis-Team wird weiterarbeiten.

Mohamed Mayouf tritt in Altena die Nachfolge von Dr. Frank Leienbach an. © Privat

Die hausärztliche Versorgung in Altena wird dennoch schwieriger, Dr. Raimund Sonnenberg in Evingsen steht kurz vor der Aufgabe seiner Praxis, Dr. von Seidlitz in Dahle ist hoch im Rentenalter. In der Innenstadt arbeiten Jörg Rönnecke, ebenfalls an der Kirchstraße, und Peter Steinkusz an der Bahnhofstraße sowie Dr. Joachim Matuszewski an der Lindenstraße. Gut aufgestellt ist der Stadtteil Rahmede mit gleich vier Ärzten im Gesundheitszentrum Rahmede.

Leienbach: „Wir haben wirklich Glück gehabt“

„Wir haben wirklich Glück gehabt, einen Nachfolger zu finden“, sagt Dr. Leienbach und kann so beruhigt in seinen neuen Lebensabschnitt überwechseln. Auswärtige könnten sich schlecht vorstellen, in Altena zu leben und zu arbeiten. Die Praxis ist stark ausgelastet, 70 bis 100 Prozent mehr Patienten als im westfälischen Durchschnitt seien zu versorgen.

Dr. Frank Leienbach begann in Altena als Stationsarzt im damaligen St.-Vinzenz-Krankenhaus. Die Aufnahme erschien im AK in der Weihnachtszeit 1991. © ARCHIV

In Bergneustadt geboren, kam Frank Leienbach mit seinen Eltern als Zweitklässler nach Altena. Vater Sieghardt Leienbach wurde Sparkassendirektor in Altena, die Familie kam mit und zog ins damalige Sparkassengebäude am heutigen Markaner. Leienbach erinnert sich: „Meine Mutter und ich sind im März 1966 durch Altena gelaufen und dachten, dass wir nach spätestens zwei Jahren wieder weg sein würden.“ Doch es kam anders: Frank Leienbach wuchs auf in einer Zeit, als der Westfälische Hof abgerissen wurde und es noch jede Menge Fachgeschäfte in der Nähe der Sparkassenhauptstelle gab. Er besuchte das Jungengymnasium, leistete seinen Wehrdienst heimatnah in Hemer in der Panzerwerkstatt ab. Nach zwei Semestern Biologie in Köln war klar, dass er sich ein Leben in Labors nicht vorstellen mochte. „Ich wollte immer was mit Natur und Menschen zu tun haben.“ Also wechselte Leienbach zur Medizin in Köln, wo er seine Frau Helga kennenlernte. Die war in Hessen geboren und arbeitete in Köln für das Sozialamt.

Einst Stationsarzt in St. Vinzenz

Nach dem Studium arbeitete Leienbach noch ein halbes Jahr bei einem Internisten in Köln und suchte dann im Sauerland nach einer Anstellung. Zu der Zeit war es schwierig, als Arzt eine Stelle zu finden. Leienbach hatte Glück und wurde als Assistenzarzt Stationsarzt im damaligen Altenaer St.-Vinzenz-Krankenhaus. Sein Chef war Dr. Rüdiger Balbach. Leienbach kehrte im Frühjahr 1989 nach Altena zurück. Dort begann auch die spätere berufliche Partnerschaft mit Dr. Andreas Hanke, der kurz darauf die Nachbarstation im St. Vinzenz übernahm.

Leienbach erinnert sich noch an die Zeiten, in denen es eine gute Gemeinschaft zwischen Ärzten und dem Pflegepersonal gab: „Das war ein super Zusammenhalt, wir hatten sogar einen eigenen Kegelclub.“ Eigentlich wollte er noch „ein wenig Chirurgie machen“, so Leienbach, doch der damalige Gesundheitsminister Seehofer habe durch Entscheidungen eine Art Drohkulisse aufgebaut. 1992 fiel deshalb der Entschluss, vom Krankenhaus in die Hausarztpraxis zu wechseln. Leienbach stieg bei Dr. Gerhard Erning ein, der da schon an der Kirchstraße 14 bis 16 seine Praxis hatte. Den Schritt der Niederlassung und Selbstständigkeit habe er nie bereut. „Ich wollte nicht in so einer Hierarchie arbeiten, ich wollte alleine in meiner Welt arbeiten und selber Entscheidungen treffen.“

Jahrzehnte in der gelben Villa gelebt

Helga und Frank Leienbach zogen zunächst zur Miete in die gelbe Villa des 1974 verstorbenen Fabrikanten Erwin Reinecke, viele Jahre später konnten sie das Haus kaufen.

Im vergangenen Jahr hatte Dr. Leienbach nach 20 Jahren den Vorsitz der „Freunde der Stadtbücherei Altena“ an Ronja Balkenhol abgegeben. © Privat

Der Start in die Selbstständigkeit wurde übrigens durch ein ärztliches Preisausschreiben unterstützt: „Ich hatte den Hauptgewinn, einen der ersten Praxiscomputer in Westfalen überhaupt.“ 1992 habe man so die ersten Patientendaten einspeisen können, eine Erleichterung.

Dr. Hanke seit 2008 mit im Boot

Nachdem Dr. Erning in den Ruhestand eingetreten war, führte Leienbach die Praxis mit drei Mitarbeiterinnen und seiner Frau im Büro einige Jahre allein. Mechthild Linden stieg am 1. April 2005 in die Gemeinschaftspraxis ein, verließ sie aber bereits wieder am 31. Dezember 2007. Zum 1. Januar 2008 wechselte Dr. Hanke vom Krankenhaus an die Kirchstraße, er wird nun mit Mohamed Mayouf die Gemeinschaftspraxis weiterführen.

Mohamed Mayouf: Der neue Hausarzt lebt in Altena Mohamed Mayouf lebt mit seiner Frau und Kindern bereits seit sechs Jahren in Altena. Der 40-Jährige ist Internist an der Sportklinik Hellersen und hat dort erst in diesen Tagen gekündigt. Mayouf arbeitete in der Sportklinik unter Chefarzt Dr. Welke im Bereich der speziellen Schmerzmedizin, der sogenannten „multimodalen Schmerztherapie“. Er ist Facharzt für Innere Medizin, also Internist, seine deutsche Approbation legte er 2016 in Münster ab, seit 2020 führt er die Zusatzbezeichnung als spezieller Schmerzmediziner, er besitzt auch den Fachkundenachweis Strahlenschutz. Mayouf stammt aus Tripolis, der Hauptstadt Libyens, dort hat er auch Medizin studiert.

Er übernimmt den Teil der Gemeinschaftspraxis von Dr. Leienbach in Partnerschaft mit Dr. Andreas Hanke.