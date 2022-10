Haus steht in Flammen: Rahmedestraße gesperrt, Rettungshubschrauber im Einsatz

Von: Maximilian Birke

Teilen

Gebäudebrand an der Rahmedestraße: Der Rauch dringt aus allen Fenstern, die Löscharbeiten der Feuerwehr laufen. © Maximilian Birke

Großeinsatz für Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in Altena. An der Rahmedestraße brennt ein Haus lichterloh. Die Straße ist für den Verkehr komplett gesperrt.

Sirenenalarm am Donnerstagmorgen in Altena: An der Rahmedestraße brennt in Höhe von etwa Hausnummer 300 ein Gebäude in voller Ausdehnung. Die Löscharbeiten laufen. Nach ersten Informationen gibt es eine Person mit schwersten Brandverletzungen, die von den Rettungskräften medizinisch versorgt wird. Auch die Luftrettung ist im Einsatz und mit einem Hubschrauber auf der Rahmedestraße gelandet, um den Schwerverletzten in eine Spezialklinik nach Aachen zu bringen.

Ein Rettungshubschrauber ist auf der Rahmedestraße gelandet. © Maximilian Birke

Aktuell brennt es noch in der Zwischendecke des Gebäudes. Die Feuerwehr ist mit mehreren Trupps unter Atemschutz in dem Wohnhaus und kämpft gegen die Flammen. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. Es könnte jedoch zu einer Verpuffung innerhalb des Gebäudes gekommen sein.

Die Rahmedestraße ist wegen des Brandes derzeit komplett für den Verkehr gesperrt. © Maximilian Birke

Für den Verkehr ist die Rahmedestraße als wichtige Verbindungsstraße zwischen Altena und Lüdenscheid sowie A45-Ausweichstracke derzeit komplett gesperrt. Im unteren Bereich beginnt die Sperrung bereits in Höhe des Hemecker Weges. Entsprechend groß ist das Verkehrschaos.

Wir berichten weiter.