Kathedrale für die untere Rahmede

Gegen Mittag konnte der zweite Spannbetonbinder, das sind Querriegel für das Dach, auf die Pfeiler gehoben werden. Die orangene Absturzsicherung soll die Arbeiter schützen, die später das Dach montieren. © Heyn

Es scheint so, als würde die untere Rahmede eine eigene Kathedrale bekommen, so hoch recken sich die Betonstützen für die neue Halle zur Betriebserweiterung von Firma Klincke in den blauen Winterhimmel. Der erste Bauabschnitt für die 20 Meter hohe Halle soll in vier Wochen erledigt sein, für den Sommer ist ein zweiter Bauabschnitt geplant.

Altena – Montag rückte die Montagefirma Giersbach und Stoll in der Rahmede an, die die Fertigbauteile des Betonbauunternehmens Runkel aus Siegen zu einer Halle aufrichtet. Ab Dienstag wurde mit der Montage der ersten der insgesamt 22 Pfeiler begonnen, Donnerstag wurde der erste Querträger auf die Stützen gehoben.

Das Baufeld ist knapp, das Tal eng, zudem wird bei Klincke laufend produziert. Immer wieder flitzen Gabelstapler mit Drahtrollen durch die Baustelle. Zwei verschiedene Speditionen bringen zeitlich abgepasst Stützen, Träger und Seitenteile aus Beton in die Rahmede. Viele brauchen dazu eine Sondergenehmigung, die Anfahrt aus Siegen ist wegen der gesperrten Rahmedetalbrücke nur mit Umwegen möglich. Die Teile sind allesamt im Betonwerk Runkel vorgefertigt, nur das Dach ist ein anderes Gewerk.

Firmenchef Stephan Giersbach führte in 20 Metern Höhe den Dachträger auf die Stütze. © Heyn

Die größte Höhe erreicht das Bauwerk vom Straßenniveau aus mit 20 Metern. Dazu sind extra ausgeliehene Hubsteiger nötig, die üblichen schaffen nur 16 Meter. Von daher ist die Baustelle logistisch anspruchsvoll, wenngleich Runkel anderswo noch viel schwerere und größere Teile baut und verbaut.

Chef Giersbach ist mit weiteren drei Männern auf der Baustelle, dazu kommt Kranfahrer Dominik Sander. Er ist selbst kein Leichtgewicht, aber was er mit seinem Kran an Massen bewegt, ist schon enorm. Ein paar Zahlen: Eine Stütze wiegt 28 Tonnen, ein Spannbetonbinder 25 Tonnen. Die Teile heißen übrigens so, weil der Stahl im Beton vorgespannt ist und leicht gewölbt als Dachträger aufliegt. Durch die Schwerkraft senkt sich das 25-Tonnen-Teil in der Mitte waagerecht ab, so entstehen später keine Risse.

Die Männer der Betonmontagefirma sind schwindelfrei und können zupacken. Was etwas grob aussieht, ist oft zentimetergenaues Arbeiten. © HEyn

Weiter mit Zahlen: Der Kran wiegt mitsamt dem 48,8 Meter hohen Masten 60 Tonnen. Autokran und Mast werden getrennt transportiert, dann bleibt der Autokran unter 40 Tonnen und darf ohne Sondergenehmigung fahren. Der Ballast für den Kran wiegt 71 Tonnen, dazu kommt die schwerste Last in der Rahmede mit 28 Tonnen einer Stütze. Dominik Sander hat sich den Untergrund genau angesehen, bevor er auf die Baustelle gefahren ist. Schließlich fließt unter dicken Betonschichten der Rahmedebach. Auf einer seiner mit höchster Ausladung belasteten Kranstütze misst er an diesem Morgen 70 Tonnen Druck. Das ist viel, aber da gebe es noch ganz andere Sachen, meint Sander.

Dominik Sander steuerte seinen 220-Tonnen-Autokran souverän. © Heyn

Die nach außen liegenden Spannbetonbinder bekommen am Boden ein Geländer montiert, das mitsamt des Querträgers in die Lüfte gezogen wird. Diese Absturzsicherung soll später dazu dienen, dass die Arbeiter, die das Dach aufsetzen, nicht herunterstürzen.

Parallel zur Rahmedestraße entsteht in der Flucht zum Edeka-Markt eine lange Halle. Der erste Bauabschnitt in Richtung Lenne soll am Montag, 21. März, mitsamt Seitenteilen fertig sein, dann baut Klincke die Halle von innen aus. In einem zweiten Bauabschnitt im Sommer – nach der Sprengung der Rahmedetalbrücke, die für den 7. Mai geplant ist, wird der Hallenbau in Richtung Edeka-Markt weitergeführt. Dann werden wieder die schwindelfreien Spezialisten von Giersbach und Stoll anrücken.