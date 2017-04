Haftbefehl nach Einbruch: Polizei sucht silbernen Peugeot

Altena - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in eine Wohnung und in Diensträume des Kreises eingebrochen, die im Untergeschoss des Kreishauses an der Bismarckstraße liegen.

Der oder die Täter durchsuchten die Wohnung und nahmen diverse persönliche Gegenstände, Schmuck, Mobiltelefone, Schlüssel und den Fahrzeugschlüssel eines silbernen Peugeot Bipper an sich. Der Geschädigte stellte den Einbruch und den Diebstahl am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr fest. Zudem wurde die Polizei in Altena darüber informiert, dass dieses Fahrzeug mit dem Kennzeichen MK-LR 176 am Mittwochmorgen in Köln auf dem Deutzer Ring an einem Verkehrsunfall beteiligt war. Im Anschluss daran sei der Fahrer geflüchtet, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Im Rahmen der Ermittlungen kam die Polizei am Mittwochabend einem 32-jährigen Altenaer auf die Schliche und suchte diesen auf. Bei der Wohnungsdurchsuchung fand man einen Großteil der Beute aus dem Einbruch. Der 32-Jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt und der erließ Haftbefehl, sodass der Mann nun in Untersuchungshaft sitzt. Über den Verbleib des Fahrzeugs schweigt er sich bislang aus. Die Polizei in Altena fragt nun: Wer kann Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs – silberner Peugeot MK-LR 176 – geben?