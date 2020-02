Hängebauch-Schwein ausgebüxt: Polizei bringt "Ursel" in Sicherheit

Altena – Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde die Polizei am Montagmorgen nach Evingsen gerufen: „Ursel“ lief auf der Ihmerter Straße herum.

So heißt das Hängebauchschwein, das in einem Haus an der Ihmerter Straße zuhause ist. Eine Passantin bemerkte gegen 10.30 Uhr das freilaufendes Hängebauchschwein, griff erst zum Telefonhörer und verständigte die Polizei. „Dann packte sie sich das Schweinchen und hielt es in Schach“, teilt die Kreispolizei mit.

Die Polizisten verfrachteten das Hängebauchschwein kurzerhand in den Streifenwagen und brachten es zurück zu seiner Besitzerin. Polizeisprecher Marcel Dilling fasst zusammen: „Schwein gehabt“.