Ausgerechnet zum runden Schwimmvereinsjubiläum gibt’s wieder keine Badeanstalt

Von: Ina Hornemann

Es ist ein Spaß- und Demonstrationsmotiv zugleich, für das der SC Gut Naß nun am Lenneufer posiert hat. Gleichzeitig soll es an die Vereinsanfänge vom Schwimmen in der Lenne erinnern und zeigen, dass das schon wieder fast notwendig ist mangels Bädern. © Hornemann

Für viele ist es ein witziger Gag, einfach mal ein historisches Foto in der Neuzeit nachzustellen. Das hat sich auch der Schwimmclub Gut Naß gedacht und zu seinem 100-jährigen Bestehen Mitglieder im Seniorenalter und den Nachwuchs an der Lenne versammelt und mit dem 100 Jahre alten Rettungsring posiert. „Allerdings nutzen wir diesen Fototermin auch, um auf den Umstand hinzuweisen, dass wir genau wie vor 100 Jahren kein Bad in Altena haben“, erzählen die Vereinsverantwortlichen.

Altena – Zwei große Leistungsträger im Erwachsenenschwimmen gibt es noch in Altenas traditionsreichem Schwimmverein. „Teodora König ist von Hagen zu uns rübergewechselt und kann dort auch ihr Training absolvieren“, beschreibt Öffentlichkeitsreferent Heinz Linke. Götz Hübenthal fährt regelmäßig woanders hin und der Schwimmnachwuchs auch: Aktuell trainieren die 20 Kinder und Jugendlichen freitags von 17.30 bis 19 Uhr im Werdohler Freibad.

Die Schwimmer und Wasserballer des Vereins haben früher in der Lenne trainiert. Den Rettungsring gibt es noch heute. © Archiv Gut Naß

„Das klappt jetzt noch ganz gut“, berichtet das engagierte Team der Jugendtrainer. Jens Nolandt, Manuela Bald, Stefanie Schuppener, Ramona Gollnik und Brigitte Bludau versuchen immer zu dritt vor Ort zu sein, um der Jugend nicht nur das Schwimmen, sondern auch ausgereifte Techniken für den Wettkampfbetrieb beizubringen. „Da ist alles vertreten: Die ganz Kleinen, die sich nur mit Schwimmflügeln und Reifen ins Becken trauen und mit der Wassergewöhnung nach und nach ein Teil nach dem anderen ablegen. Dann haben wir die Seepferdchenkinder und die bauen ihre Fähigkeiten dann nach und nach mit den Schwimmabzeichen auf Bronze-, Silber- und Goldniveau aus“, schildert das Team. Solange das Werdohler Freibad geöffnet ist und kein Unwetter die Trainingsstunde ausfallen lässt, geht das einigermaßen gut. „Nur wenn wir ab Herbst weitermachen wollen, bekommen wir vermutlich nur eine Bahn im benachbarten Hallenbad. Da wird es dann schwierig, die Schwimmer und Nichtschwimmer gleichzeitig zu begleiten.“

„Geh doch nach Nachrodt“ ist aktuell auch keine Option, denn das dortige Gartenhallenbad ist ebenso ramponiert, wie das Altenaer Frei- und Hallenbad.

Das Hallen- und Freibad in Dahle wurde bei dem Hochwasser im Sommer 2021 schwer beschädigt und ist seitdem geschlossen. Die Sanierungsarbeiten haben noch immer nicht begonnen. © Archiv

In der Nachbarkommune wird immerhin aktuell saniert, während Altenaer Schwimmer immer wieder vertröstende Nachrichten hören. Das Dahler Bad ist ein großer Posten im Wiederaufbauplan nach der Hochwasserkatastrophe und hat laut Chefplaner Olaf Schwarz auch höchste Priorität. Nur kommt von der Bezirksregierung Arnsberg kein Okay für irgendeinen Spatenstich, bevor nicht eine nachhaltige Gewässerplanung vorliegt. Dass Olaf Schwarz vom Büro C&E Consulting weiterhin Schwimmcontainer in Betracht zieht, nimmt der SC Gut Naß wohlwollend wahr: „Wir würden sie sofort nutzen“, bekräftigen die Mitglieder. Wettkampfsportlicher Ehrgeiz spielt dabei eine untergeordnete Rolle: „Altenas Kinder müssen eine Möglichkeit haben, schwimmen zu lernen und zu üben“, betont der SC Gut Naß. Die historischen Aufnahmen, einst an der Lenne gemacht, zeigen darüber hinaus auch die Wasserballer des Vereins. Auch solche Vergnügungen sind Altenas Kindern vor der Haustür verwehrt. „Man kann den Familien nicht ewig zumuten, mit dem Bus durch die Gegend zu juckeln oder Elterntaxi zu spielen. Schwimmen zu können ist zwar nicht lebensnotwendig, kann aber lebensrettend sein. Das kommunizieren wir seit 100 Jahren“, betont auch der Ehrenvorsitzende Heinz Linke.

Er arbeitet aktuell mit Hochdruck an der Vereinschronik zum 100-jährigen Bestehen und hat bereits einige Perlen und Fundstücke entdeckt. „Ich will nur nicht hoffen, dass wir uns bald so verschlechtern, dass wir wirklich wieder in der Lenne schwimmen müssen...“