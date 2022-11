Aufzüge am Bahnhof Altena funktionieren endlich wieder

Von: Thomas Bender

Aufzug Bahnhof.jpg © Bender, Thomas

Opfer des Hochwassers wurden auch die Aufzüge am Bahnhof: SIe wurden so stark beschädigt, dass sie erneuert werden mussten. Das ist jetzt geschehen, seit Donnerstag sind die neuen Aufzüge in Betrieb. Reisende können die Bahnsteige nun wieder barrierefrei erreichen.

Altena – Neu ist, dass die Aufzüge an das Diagnose-Tool „Adam“ (Ausbau Digitalisierung Anlagenmanagement) angeschlossen sind. Sie können deshalb Störungen automatisiert melden. Ein Tool erfasst permanent den Zustand der Aufzüge und übermittelt diese Daten an die Betriebszentrale. So können deren Mitarbeiter die Reparatur schneller beauftragen und Ausfälle zügiger beheben.

Diagnose-Tool meldet Störungen sofort

Zudem können die Reisenden selbst den Status der Aufzüge vor Reiseantritt auf www.bahnhof.de oder in der App „Bahnhof live“ prüfen.