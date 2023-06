Rund 5000 Grundsteuer-Erklärungen fehlen noch: Was auf Betroffene zukommt

Dem Finanzamt Altena fehlen noch immer mehr als 5000 Grundsteuererklärungen. Allerdings hat sich die Eingangsquote mittlerweile zumindest auf 85 Prozent erhöht. © DPA

Hatte das Finanzamt Altena Anfang des Monats mit nur 75,1 Prozent noch die landesweit zweitniedrigste Eingangsquote für die neue Grundsteuererklärung, legt die Behörde jetzt neue Zahlen vor. Diese sehen zwar besser aus, aber dennoch fehlen fast fünf Monate nach Fristende immer noch tausende Erklärungen.

Altena – „Im Finanzamt Altena sind bisher 28 307 Erklärungen von 33 575 eingegangen, rund 85 Prozent. Davon wurden rund 90 Prozent digital abgegeben“, erklärt Stefanie Dißmann, Leiterin des Finanzamts Altena.

Rund 6,5 Millionen Grundstücke und Betriebe der Land- und Forstwirtschaft in Nordrhein-Westfalen müssen aufgrund der Grundsteuerreform neu bewertet werden. Bisher sind landesweit rund 5,8 Millionen Erklärungen (89 Prozent) in den nordrhein-westfälischen Finanzämtern eingegangen. Diese Quote erreicht Altena noch nicht.

„Die Frist ist am 31. Januar 2023 abgelaufen“, erklärt Dißmann – und wendet sich an alle Abgabepflichtigen im Zuständigkeitsbereichs des Finanzamts Altena (Nachrodt-Wiblingwerde, Altena, Werdohl, Neuenrade, Plettenberg und Herscheid): „Sollten Sie bereits die Grundsteuereklärung abgegeben, aber dennoch ein Erinnerungsschreiben erhalten haben, melden Sie sich bitte bei uns.“

Wird die Erklärung weiterhin nicht abgegeben, müssen die Finanzämter die Besteuerungsgrundlagen schätzen. Die Finanzämter in Nordrhein-Westfalen haben vor einigen Wochen mit dem Versand von Schätzbescheiden begonnen. Nach der Sommerpause werden die restlichen Fälle, in denen keine Erklärung vorliegt geschätzt. „Wichtig ist: Die Verpflichtung zur Abgabe der Grundsteuererklärung bleibt auch nach einer Schätzung bestehen“, betont die Leiterin des Finanzamtes Altena.

„Die Abgabe der Grundsteuererklärung ist weiterhin digital über das Online-Finanzamt Elster möglich“, so Dißmann weiter. „Auch die Unterstützungsangebote auf unserer digitalen Info-Plattform www.grundsteuer.nrw.de und die telefonische Hotline unter der Rufnummer 0 23 52 / 9 17 19 59 stehen weiterhin zur Verfügung.“

Wer die Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts abgegeben hat, erhält vom Finanzamt den Grundsteuerwert- sowie den Grundsteuermessbescheid. Der festgestellte Grundsteuerwert hat noch keine Aussagekraft über die zu zahlende Grundsteuer ab 2025. Die Kommunen setzen ab 2024 zunächst die neuen Hebesätze fest und berechnen mit diesen und den Grundsteuermessbeträgen die zu zahlende Grundsteuer. Es ist beabsichtigt, die Grundsteuer aufkommensneutral zu reformieren. Grundsteuerzahlungen nach neuem Recht sind ab dem 1. Januar 2025 zu leisten.