Grundschule Dahle: Unbekannte zünden Schild an

Altena - Unbekannte haben sich einen dummen Streich an der Grundschule in Dahle erlaubt. Sie spielten mit dem Feuer.

Innerhalb der vergangenen Woche steckten unbekannte Brandstifter an der Grundschule in Dahle am Schürenstück ein Schild an. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich dabei um eine Tafel mit der Aufschrift "Hintereingang".

Es entstand Sachschaden. Nun sucht die Polizei Zeugen: Wer etwas oder jemand Verdächtigen beobachtet hat, soll sich bei der Polizei in Altena unter 02352/91990 melden.