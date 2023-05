Große B236-Baustelle: Wichtige Teile für Stützmauer geliefert

Nach Hochwasserschaden

Für die Ausfachung der Stützmauer werden insgesamt 220 dieser Beton-Fertigteilplatten verbaut. Rund 70 davon wurden bisher geliefert und lagern auf einem Parkplatz unweit der B236-Baustelle.

Obwohl sich nach außen hin die letzten Monate relativ wenig getan hat an der B 236-Baustelle am Altenaer Ortsausgang, liegen die Arbeiten an der durch das Hochwasser 2021 beschädigten Stützmauer „noch grundsätzlich im Zeitplan“. Das berichtet Straßen.NRW-Pressesprecherin Julia Ollertz auf Nachfrage der Redaktion.

Altena – Zurzeit liefen an der Baustelle, die sich kurz hinter der Industriebrache Schwarzenstein befindet, die Arbeiten zur Sicherstellung der Kampfmittelfreiheit. „Diese erfolgen zunächst durch geophysikalische Oberflächendetektion mittels Georadar beziehungsweise Geomagnetik“, so die Pressesprecherin. Sofern hierbei Verdachtsfälle erkennbar würden, müssten im Vorfeld der Ankerarbeiten anschließend noch Sondierungsbohrungen durchgeführt werden.

Die Ausführungsplanung der rückverankerten Stützwand sei inzwischen fast fertiggestellt. „Aktuell werden noch letzte konstruktive Details im Bereich des Stahlbaus abgestimmt“, berichtet Ollertz, dass im Anschluss die Stahlträger der Stützwand in die Fertigung gehen könnten. Die Herstellungszeit dauere hier laut Stahlbaubetrieb etwa sechs bis acht Wochen.

Die Arbeiten an der B236-Stützmauer liegen im Zeitplan, werden aber noch einige Monate andauern. An der Verkehrssituation tut sich deswegen vorerst nichts.

Für Autofahrer gut sichtbar sind seit einiger Zeit große Beton-Fertigteilplatten, die ein paar Meter entfernt von der eigentlichen Baustelle auf einem Parkplatz hinter Absperrbaken lagern. Die werden seit März für die Ausfachung der Stützwand im Fertigteilwerk hergestellt. Stand heute sind bereits rund 70 der insgesamt 220 Fertigteile geliefert worden, berichtet Ollertz. Mit der ersten Lieferung der Stahlträger könnten die Arbeiten vor Ort wieder verstärkt aufgenommen werden.

Wie berichtet, hatten am 14. Juli 2021 Sturzbäche an mehreren Stellen Böschung und Straße mitgerissen. Es folgte eine fast halbjährige Vollsperrung der B 236, in der eine Gasleitung gesichert und erneuert wurde. Der Auftrag für die neue Stützmauer war im Oktober vergangenen Jahres vergeben worden. Im November waren dann auch die Erd-, Abbruch- und Gründungsarbeiten gestartet – allerdings wurden sie nicht abgeschlossen. Denn im Dezember mussten sie wieder eingestellt werden – unter anderem aufgrund von winterlichen Wetterlagen mit Frost, Schnee und starken Regenereignissen.

Gesamtbauzeit beträgt 15 Monate

Inzwischen geht es wieder voran. „Zurzeit befindet sich die Maßnahme noch grundsätzlich im Zeitplan“, sagt Ollertz. Zuletzt war von einer Gesamtbaudauer von 15 Monaten die Rede, sprich Fertigstellung im Jahr 2024. Damit wird sich an der verkehrlichen Situation vorerst nichts tun. Immerhin halten sich die Wartezeiten bis auf wenige Ausnahmen in Grenzen.