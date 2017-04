Großflächig Verkehrsschilder ausgetauscht

+ © Bonnekoh Die bisherigen Verkehrszeichen in Höhe Bahnhof und Pott-Jost-Brücke wurden in den letzten Tagen durch Mitarbeiter von Penger Verkehrs- und Werbesystemen, Stolzenau, im Auftrag von Straßen.NRW ersetzt. Sie waren teils über 25 Jahre alt. © Bonnekoh

Altena - Es war mehr ein kleiner und unbedeutender Hinweis am Rande. Bündnis 90/Grünen-Ratsfrau Anna Hinz merkte kürzlich in einer Ausschusssitzung an, viele Verkehrsschilder in der Stadt seien nicht mehr besonders gut lesbar.