UN-Auszeichnung für Andreas Hollstein stößt auf großes Medienecho

Um 7 Uhr in der Frühe erste Gratulation für Altenas Verwaltungschef

+ © Bonnekoh Bürgermeister Dr. Andreas Hollstein an seinem Arbeits-PC neben dem Schreibtisch. Für verschiedene Fernseh-Teams,die ihn gestern in Altena besuchten, rief er unter anderem die Stadtseite (im Foto) auf. © Bonnekoh

Altena - "Leider ist im Moment der Ton in Deutschland sehr rau geworden, wenn es um das Thema der Geflüchteten geht. Umso wichtiger, dass dieses Thema auch im Guten gewürdigt wird. Als Pfarrerin ist es für mich Aufgabe von Christinnen und Christen, sich für Menschen in Not (und dazu zählen auch die Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind) einzusetzen."