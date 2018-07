Abschied von Odette Klenke und 24 Schulanfängern

Altena - Ihr sechstes Jahr als Leiterin des Johanniter-Kindergartens Zwergenburg hatte im April angefangen, doch bis zur Rente wird Odette Klenke nicht zwei Einrichtungen gleichzeitig leiten müssen. Ihre Nachfolgerin wird in Kürze vorgestellt und Klenke kann sich auf den letzten Metern in Richtung Ruhestand voll auf die Leitung des Johanniter-Kindergartens Altroggenrahmede konzentrieren.

Die Pädagogin war gefragt, nachdem die Kindergärten Freiheit und Zwergenburg zu einer Einheit verschmolzen nach dem großzügigen Umbau der Zwergenburg, die seither 68 Kinder beherbergt. Wie in der Rahmede auch war Odette Klenke beauftragt, das pädagogische Konzept zu gestalten, die Einteilung der Gruppen zu regeln, Personal- und Elternfragen zu klären. „Sich auf diese konzeptionellen und organisatorischen Angelegenheiten konzentrieren zu können, ist schon ein Luxus“, weiß Odette Klenke. In den vergangenen fünf Jahren pendelte sie jeweils zwei Tage zwischen den Tagesstätten hin und her. „Der fünfte Arbeitstag der Woche war meist nie ganz planbar und ich war dort, wo es gerade nötig war“, beschreibt sie das Vorgehen. Auf die Zwergenburg ist sie mächtig stolz: „Das Team ist wunderbar und arbeitet Hand in Hand daran, dass die Kinder wachsen und gedeihen!“, freut sich Odette Klenke.