Kranker Baum schwebt über Altena

Altena - Kein Durchkommen gab es am Freitag an der Hardenbergstraße.Wegen einer Baumfällung auf einem Hanggrundstück zwischen der Hardenbergstraße und der Lüdenscheider Straße musste ein schwerer Kran anrücken, die Straße musste gesperrt werden.

Die eigentlichen Fällarbeiten wurden durch zwei Firmen geleistet, die Firma Baumpflege Turk aus Halver und das Kranunternehmen Kempmann aus Lüdenscheid.

Vom Korb eines Steigers aus rückte ein Mitarbeiter der Firma Turk zunächst einzelnen Ästen des Baumes zu Leibe. Diese wurden dann vom dem mächtigen Kran der Firma Kempmann zur Hardenbergstraße gehoben und dort weiter zerlegt.

Der Kran verfügt über einen Ausleger von 60 Metern und brachte es in der Ausführung, die in Altena zum Einsatz kam, auf ein Gewicht von 62 Tonnen. Das schwere Arbeitsgerät war in weitem Umkreis zu sehen. Bei einer Untersuchung durch die Halveraner Fachleute hatte sich herausgestellt, dass der Baum Faul-stellen aufwies. Damit war die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet.