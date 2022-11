Große Resonanz: Festlicher Adventsmarkt in Dahle

Von: Thomas Krumm

Teilen

Auch der Nikolaus hatte Zeit für einen Besuch in Dahle und zauberte den Kindern ein Lächeln ins Gesicht. © Thomas Krumm

Zu einem Fest für das ganze Dorf und weitere Gäste wurde am Samstag der Adventsmarkt an der Dahler Schützenhalle. Als prominentesten Gast konnten die Veranstalter St. Nikolaus persönlich begrüßen. Der hatte auch eine Rute dabei.

Altena – In einem Sack hatte der Nikolaus Süßigkeiten mitgebracht, die er an die Kinder verteilte. Allerdings hatte er auch eine Rute dabei, und es gab mindestens eine Gelegenheit, bei der er damit drohte, diese einzusetzen. Denn die E-Jugend-Fußballer des VfB Altena feierten die Herbstmeisterschaft in ihrer Liga mit einer Planwagenfahrt von Altena nach Dahle.

Nach der Ankunft verteilte der Nikolaus natürlich auch Süßigkeiten an die wackeren Fußballer. Da er keinen Knecht Ruprecht dabei hatte, der traditionell die Rute schwingt, führte er selber ein solches Werkzeug bei sich. Und es begab sich, dass einer der jungen Fußballer sich meldete, als der Nikolaus nach den Sünden, in diesem Fall den meisten begangenen Fouls, fragte. Natürlich entkam der junge Sportsmann der angedrohten Strafe.



„So sehen Sieger aus!“, machten die jungen Fußballer klar und stürzten sich ins Getümmel. Ausnahmsweise hatte auch der Nikolaus einen Wunsch mitgebracht: Er bat um Spenden für eine Eichhörnchen-Auffang-Station in Altena. Als musikalische Gäste kamen die Zögermusikanten und der Posaunenchor Dahle mit stimmungsvollen Adventsklassikern: „Macht hoch die Tür“, „Tochter Zion“, „Lasst uns froh und munter sein“.



Froh und munter waren neben den Besuchern auch die Veranstalter. Sie freuten sich darüber, dass nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder ein solcher Adventsmarkt stattfinden konnte. Und noch bevor der große Besucherandrang ihre Bemühungen rechtfertigte, freuten sie sich über viele helfende Hände bei den Vorbereitungen. Ortsvorsteher Helmar Roder und Organisator René Wenzel dankten den Beteiligten dafür, „dass die Vereine alle Hand in Hand gearbeitet haben und fast 40 Leute beim Aufbau geholfen haben“.

Normalerweise sind die Verkaufsbuden bei der Firma Möhling eingelagert. Von dort wurden sie mit einem Schaufellader, den die Familie Jöllenbeck organisiert hatte, zum Festplatz gebracht und aufgebaut. Viele Sponsoren machten es möglich, dass die Teilnehmer die Buden kostenfrei nutzen konnten. Das vergrößerte das Angebot.



Gefüllt waren die Buden mit vielen interessanten Angeboten, die zu einem Adventsmarkt passten: Der CVJM Dahle grillte Flammenlachs auf einer umgebauten Drahtspindel und unterhielt ein Feuer, in dem Stockbrot gebacken werden konnte. Der Förderverein des Kindergartens buk Reibeplätzchen und verteilte Brotgeschenke zum Fertigbacken.

Wer sich aufwärmen musste, war beim Feuerwehr-Löschzug Dahle richtig: Dort gab es Likör und Erbsensuppe. Gleich nebenan schenkte der TuS Dahle Glühwein ein, und Doreen Benz bot Crêpes, Waffeln und zu vorgerückter Stunde auch etwas hochprozentigeren Kakao an.

Ob Bier und selbstgemachter Sliwowitz beim FC Altena, Kinderpunsch und Feuerzangenbowle bei der DLRG, Currywurst und Pommes beim Schützenverein oder Leberkäse und der geheimnisumwobene Böllertee beim Böllerzug der Schützen: Hier konnte jeder etwas finden, um sich zu stärken.

Dazu kamen Dinge, die entweder den Advent oder als Geschenk Weihnachten schöner machen: Strickwaren und Selbstgebasteltes bei Michelle und Benjamin Jöllenbeck, selbstgemachte Holzwaren bei Carina Mischnick, Kuscheltiere am einzigen Stand mit EC-Zahlung und Adventsgestecke beim Gartenbaubetrieb Schauerte.



Für ein weiteres attraktives Angebot hatten die Veranstalter das erstaunlich große Pony Else und seine Begleiterin Nicole gewinnen können: Die sehr gefragten Ausritte der Kinder gingen abwechselnd in Richtung Schwimmbad oder Dorfmitte.