Grauer BMW gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Altena - Zeugen gesucht: Am Wochenende wurde ein grauer BMW gestohlen. Die Polizei bittet die Bürger um Mithilfe.

Wie die Polizei meldet, wurde in der Nacht vom 4. auf den 5. November von bisher Unbekannten ein grauer BMW (E 46 320i) mit dem amtlichen Kennzeichen MK-NG 3 von einem Parkplatz an der Märkische Straße in Höhe des Hauses Nummer 20 gestohlen.

Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang: Wer hat etwas gesehen oder kann sachdienstliche Hinweise zu den Pkw-Dieben und/oder dem Verbleib des Fahrzeugs geben? Kontakt: Polizeiwache Altena, Tel. 91 990.