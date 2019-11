Gratis-Kalender der Stadtwerke: 2020 gibt's was für Augen und Magen

Altena – Der Gratis-Kalender der Stadtwerke für 2020 ist da: Er bietet diesmal nicht nur Rezepte.

Der Wixberg im Abendlicht und Torte, die was kann: Die Stadtwerke haben den neuen, kostenlosen Kalender für das kommende Jahr vorgestellt: Rezepte gab es in dem Kalender schon immer, jetzt sind noch reizvolle Fotomotive aus der Burgstadt hinzugekommen.

Die Rezepte spielen diesmal in einer eigenen Liga, denn sie stammen von Rainer Merz. Zum Bäcker- und Konditormeister muss man in Altena nicht viele Worte verlieren: Ihn und seine süßen Werke kennt jeder.

Mehr Exemplare gedruckt

Die Zubereitungsempfehlungen im Kalender stammen aus seinem ersten Backbuch,gerade hat er sein zweites Buch herausgebracht. Sein Lieblingsrezept im Kalender? „Die Weihnachtstorte.“

In einer erhöhten Auflage von 1000 Exemplaren – in den vergangenen Jahren wurden jeweils 700 gedruckt – ist der Kalender ab sofort im Bürgerbüro am Markaner zu haben.

Stadtwerke-Geschäftsführer Hendrik Voß findet ihn „sehr, sehr gelungen“ und freut sich, dass es durch die Verwendung von Fotografien von Björn Braun, Inhaber eines Fotostudios, nun auch einen weiteren direkten Bezug zur Burgstadt gibt. Für die Gestaltung des Kalenders war Dirk Klüppel von der Agentur Pfiffikus verantwortlich.