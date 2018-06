Alle Lautfragmente sind genutzt

Gospelchor „Outta Limits“ singt in Evingsen

+ © Ina Hornemann „Outta Limits“ präsentierten ein Programm jenseits der klassischen Gospelmusik in der evangelischen Kirche Evingsen. © Ina Hornemann

ALTENA - „Outta Limits“ hat in Altena viele Fans - nicht nur, weil in dem berühmten Iserlohner Gospelchor auch einige Altenaer Stimmen und Instrumentaltalente vertreten sind. Die Sängerinnen und Sänger ist eben echte Stimmakrobaten - das zeigten sie am Samstag in der evangelischen Kirche in Evingsen.