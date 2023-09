Glühhaubenteile treffen am 12. September bei Klincke ein

Von: Ina Hornemann

Bernd Falz in der neuen Halle für die Glühanlage: Bald kann sie dort in Betrieb genommen werden. Archivfoto: Heyn © Heyn

Die gesamte Belegschaft der Firma Klincke hat lange auf den Tag gewartet und nun ist die Genehmigung zum Transport der letzten beiden Teile der Glühhaube endlich da: Sie wird am 12. September um 2 Uhr in der Nacht in der Werkhalle eintreffen. Sobald die großen Frachten mit sechs Metern Durchmesser abgeladen sind, werden sich in den nächsten Wochen Mitarbeiter der Herstellerfirma mit dem Zusammenbau beschäftigen.

Altena – Geschäftsführer Bernd Falz schätzt den Akt der Lieferung als unspektakulär ein: „Es wird ein Lkw vorfahren und die beiden Teile werden abgeladen. Vermutlich wird es nicht länger als 30 Minuten dauern.“

Das ist eine kurze Zeitspanne, wenn man bedenkt, welchen langen Vorlauf die Transportplanung hatte: Die vor zwei Jahren bestellte Glühhaube war längst fertig gebaut, konnte jedoch nicht über das kaputte deutsche Autobahn-Netz von Österreich nach Altena transportiert werden. Das Problem lag in Bayern. Als Alternative kam ein Transport auf dem Seeweg in Betracht und Ende Juli konnte schließlich die Ankunft im Gelsenkirchener Hafen vermeldet werden. Dorthin hatte es die Anlage über die Donau, dann über Kanäle geschafft. Allerdings verging noch ein weiterer guter Monat, bis nun endlich die Genehmigung für die Strecke Gelsenkirchen-Stadthafen nach Altena kam.

Vorstellen muss man sich die ersehnte Fracht wie zwei Rohrteile von sechs Metern Durchmesser. Es handelt sich um einen Schwertransport mit Überbreite, der bald in Altena eintrifft.

Drei bis fünf Mitarbeiter der Herstellerfirma werden sich für etwa sechs Wochen in der Region einquartieren, um die Glühe zu montieren. Sie ist der Ersatz für die im Flutjahr 2021 schwer beschädigte Anlage.

Ein rotes Band wird Bernd Falz nicht durchtrennen, wenn sie in Betrieb geht. Aber für Mitte Dezember plant er eine Einweihungsfeier der neuen Produktionshalle mit der Belegschaft. Jener stadtteilprägende Neubau soll auch noch attraktiv gestaltet werden: „Wir werden die Halle auf jeden Fall noch schön machen“, so Falz.