Kaputte Autobahnen: Wichtige Anlage für Millionen-Umbau kann nicht in MK gebracht werden

Jetzt ist der Seeweg im Gespräch

+ © heyn Klincke-Geschäftsführer Bernd Falz steht vor der 20 Meter hohen Halle an der Rahmedestraße, in der später die neue Haubenglühe eingebaut werden soll. Die Glühe steht fertig beim österreichischen Hersteller, kann allerdings aufgrund maroder Autobahnen derzeit nicht transportiert werden. © heyn

Wird die neue Glühanlage rechtzeitig in Altena eintreffen? Oder wird die alte Haube vorher den Geist aufgeben? Die Falz-Brüder haben bereits Millionen in den Umbau ihrer Firma Klincke investiert, aber der Transport der Glühhaube gestaltet sich schwieriger als gedacht.

Altena – Bernd Falz ist ein ruhiger Mann. Der 61-Jährige führt zusammen mit seinem Bruder Holger die beiden Rahmeder Drahtfirmen Klincke und Claas, und in diesen 34 Jahren im Draht-Geschäft hat sich Bernd Falz ein dickes Fell zugelegt. Das braucht er auch, um die neueste Herausforderung für seine Nerven auszuhalten: Die in Österreich bereits fertig gebaute und in der Rahmede dringend benötigte Glühhaube kann derzeit nicht über das kaputte deutsche Autobahn-Netz transportiert werden: „Wir schaffen es nicht durch Bayern.“ Jetzt soll die Glühhaube auf dem Seeweg wenigstens bis Duisburg kommen.

+ Die neue Halle rechts im Bild wird noch um eine weitere Halle gleicher Höhe in Richtung Bildvordergrund erweitert. Die Wohnhäuser im linken Bildteil werden abgerissen, dort entstehen Parkflächen. © Heyn

Die Falz-Brüder investieren in den kompletten Umbau von Firma Klincke einen kleinen zweistelligen Millionenbetrag. Herzstück ist der Ersatz für die Glühe, die in die Jahre gekommen ist. Bernd Falz: „Hoffentlich kriegen wir die neue Anlage so rechtzeitig nach Altena, bevor die alte Haube die Grätsche macht.“ Klingt nach Galgenhumor, ist es auch. Schließlich ist an der Rahmedestraße in den vergangenen Wochen der erste Teil des Hallenneubaus hochgezogen worden. Die Halle für die neue Glühanlage ist 19,5 Meter hoch und 38 Meter lang. Ein sechs Meter hoher Schornstein kommt noch obendrauf. Im zweiten Bauabschnitt nach Ende der Sperrung des Rahmedetals wegen der Brückensprengung wird ein zweiter Hallenteil angebaut. Der ist genauso hoch und wird 31 Meter lang. Am Ende soll der gesamte Baukörper knapp 69 Meter lang an der Rahmedestraße stehen. Zwischen dem Drahtlager neben Edeka wird noch eine Lkw-Einfahrt Platz finden. Die gegenüber liegenden Häuser Rahmedestraße 10 und 12 sind bereits gekauft und die Mieter informiert. Sie werden abgerissen, dort entstehen Parkplätze für Besucher und Mitarbeiter.

+ Links im Bild entsteht die neue Halle für die Glühe. Zu den bestehenden Hallen von Firma Klincke rechts und hinten im Bild werden die Freiräume komplett mit Boden und Überdachung geschlossen. © Heyn

Der zweite Hallenneubau, der zwischen Ende Juni und Ende Juli errichtet werden soll, ist für eine Werkstatt und Büroräume vorgesehen. Die Werkstatt kommt nach unten, die beiden darüberliegenden Geschosse sind für die Verwaltung vorgesehen.

Das Problemkind ist aber die neue Glühe: Sie steht fertig produziert bei Firma Ebner im österreichischen Leonding bei Linz nahe der Donau. Sie wurde vier Wochen nach dem verheerenden Hochwasser im Sommer 2021 bestellt. Die Rahmedestraße war so stark überflutet wie niemals zuvor, mehrere Autos wurden in Richtung Lenne getrieben.

„Eigentlich wollten wir die Anlage noch vor der Rahmedetal-Sperrung am 17. April haben“, so Falz. Die neue Halle braucht nur ein Dach und den Einbau der Kranbahnanlage, dann könnten die ersten Teile der Glühanlage aufgebaut werden. Pfadfinder des Transportunternehmens finden aber keinen für Überbreite befahrbaren Weg über bayerische Autobahnen. Die Alternative durch Tschechien und Thüringen ist derzeit auch nicht möglich. Vielleicht klappt der Seeweg über die Donau und den Kanal. Bernd Falz übt sich in Geduld: „Bis zum 17. April wird das nichts mehr. Wir hoffen jetzt auf Mitte Juni.“

+ Firma Klincke produziert im unteren Rahmedetal Draht für Wälzlager (Foto). Fünf Mal wird geglüht und gezogen. Im Werk Claas ganz oben in der Rahmede werden Kaltstauchdrähte für Muttern und Schrauben gezogen. © Heyn

Falz ist schon ein wenig genervt: „Seit wir von der Sperrung wissen, haben wir diesen Transport geplant. Alles für die Katz bislang.“ Die Zeit drückt, schließlich hat die alte Glühe schon 24 Jahre auf dem Buckel. Aber nicht nur neue Hallen und die neue Glühanlage kosten viel Geld, Firma Klincke musste auch erheblich in Hochwasserschutz investieren. Der Rahmedebach verläuft direkt unter dem Betriebsgelände. Ursprünglich sollte das ehemalige Seuster-Haus an der Südstraße die Verwaltung aufnehmen. Nach dem 14. Juli 2021 war das alles obsolet. Die Zusammenarbeit mit dem Bauamt der Stadt und der unteren Wasserbehörde „funktioniert wirklich super“, so Falz. Dem Unternehmen werde geholfen, man werde gut beraten, habe stets ein offenes Ohr für die unternehmerischen Anliegen.

+ Die alte Glühanlage von Firma Klincke ist so sehr in die Jahre gekommen, dass sie dringend ersetzt werden muss. Noch aber ist nicht klar, wie die fertig gebaute Haube aus Österreich in die Rahmede kommt. © HEYN

Nebenbei werden noch neue Trafos, Schaltungen und die Gasstation umgebaut. Apropos Gas: Die neue Glühe wird wieder mit Erdgas betrieben, hat aber schon alle Optionen für einen späteren Betrieb mit Wasserstoff.