Glücklich über „coole Sause“

Von: Ilka Kremer

Die heimische Band Lennaic rockte zusammen mit ihrem Publikum die große Bühne. © Kremer, Ilka

Sehr gelungen war die Endspurtparty der Kompanie Freiheit: Beste Stimmung gab es mit der Band Lenniac.

Altena – Zur Endspurtparty hatte die Kompanie Freiheit der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft am Samstag alle Altenaer und Altenaerinnen eingeladen. Auf dem Platz vor dem Lennestein hatten die Schützen eine große Bühne für den Hauptact des Abends aufbauen lassen: Dort spielte ab 20 Uhr die heimische Band Lenniac und sorgte bis kurz nach Mitternacht für beste Stimmung.

Das Wetter war zwar nasskalt und so mancher auf dem Partygelände wünschte sich zu späterer Stunde neben dem Bierwagen einen Glühweinstand, aber das tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Es wurde viel getanzt, gesungen, gequatscht und gelacht. Lenniac versprühte große Feierlaune, die von Beginn an auf die Gäste übersprang. Frontfrau Yvonne Waschke und Frontmann Nico Koslowski verstanden es einmal mehr, zusammen mit ihrem Publikum die Bühne zu rocken. Sie brachten Songs, querbeet durch die Musikgeschichte der vergangenen Jahrzehnte. Mit dabei Mitbrüller wie „Don’t You“ von Simple Minds, „Country Roads“ von John Denver oder „Highway to Hell“ von AC/DC. Unterstützt wurden die beiden lebendig-emotionalen Stimmen von den beiden Gitarristen Marcel Reischl und Alexander Schmitz sowie vom Bassisten Henning Marquardt und dem Drummer René Heimowski.

Kompanieführer Alexander Grass war glücklich über diese „coole Sause“, die alle Züge der Kompanie Freiheit gemeinsam auf die Beine gestellt hatten. In der Zeit vor dem Schützenfest ist es in der Freiheit nämlich so, dass jeder der insgesamt fünf Züge für sich das Kränzebinden feiert.

Gut gestylt ist halb gewonnen: Beste Laune herrschte bei der Endspurtparty der Kompanie Freiheit am Samstag vor dem Lennestein. © kremer

Das hätten Kompanieführer, Spieße und Zugführer dieses Mal ändern wollen und so sei der Gedanke für die Endspurtparty entstanden. „Sozusagen als Dankeschön für die Kränzebinder und als zusätzliches Angebot für alle anderen“, erklärte Grass. Erfreut war er auch über den Besuch des neuen Hofstaates, der sich ebenfalls bestgelaunt präsentierte.

Nachdem Lenniac Musikinstrumente und Equipment zusammengepackt hatte, übernahm ein DJ die Bühne und legte noch bis etwa drei Uhr nachts Tanzbares auf. Für die Sicherheit rund um die Party hatte die Kompanie Freiheit einen Sicherheitsdienst engagiert. Der musste aber zu keiner Zeit einschreiten: „Alles ist friedlich und mit jeder Menge Spaß abgelaufen“, freute sich Grass am Sonntagmorgen.