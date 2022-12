Glasfaseranschluss: Telekom-Konkurrent will in Altena aktiv werden

Von: Thomas Bender

Auf einen Glasfaseranschluss dürfen weitere Haushalte in der Burgstadt hoffen. © Peter Dahm

Glasfaser in Altena kommt – aber nicht überall, jedenfalls nicht von der Telekom. Der Platzhirsch in Sachen Kabelnetze verlegt zwar in Dahle, Evingsen und anderen Teilen des Stadtgebietes Glasfaserkabel, spart dabei aber jene Gebiete aus, in denen es alternative Netze gibt

Dazu gehören vor allem alte Koaxialkabel, die vor vielen Jahren für den TV-Empfang (Stichwort Kabelfernsehen) verlegt wurden, und zwar vor allem in den Quartieren der Baugesellschaft.

Über diese Kabel kann ebenfalls einigermaßen schnelles Internet ins Haus gebracht werden. Der Anbieter Vodafone verspricht über diese Netze eine Versorgung mit bis zu 500 Mbit pro Sekunde. Das ist zwar schnell, Glasfaser erlaubt aber einen noch mal so schnellen Datentransfer.

Gespräche mit „Unsere grüne Glasfaser“

Die Lücken, die die Telekom bei ihrem Glasfaserausbau gelassen hat, werden jetzt womöglich von einem anderen Anbieter geschlossen. Bürgermeister Uwe Kober (CDU) berichtete in der jüngsten Sitzung des Stadtrats von Gesprächen mit dem Unternehmen „Unsere grüne Glasfaser“, das an die Stadt herangetreten sei und angeboten habe, in Eigeninitiative und auf eigene Rechnung in den Wohngebieten Glasfaser zu verlegen, in denen die Telekom das nicht tut. Dabei sollen die Konditionen gelten, die auch die Telekom in ihrem Netzgebiet angeboten habe, berichtete der Bürgermeister aus den Gesprächen. Das bedeutet, dass „Unsere grüne Glasfaser“ das Kabel bis ins Haus legt, ohne dass dem Eigentümer irgendwelche Kosten entstehen.

Kober bezeichnete die Initiative des in Bayern ansässigen Anbieters als „wichtige Sache für die Zukunft“, dem sich die Stadt Altena natürlich nicht verschließen werde.