Glasfaser für weitere 4000 Haushalte

Von: Jona Wiechowski

In den kommenden zwei Jahren soll der Glasfaser-Ausbau in der Burgstadt weiter vorangehen. Das Unternehmen UGG plant den Ausbau von mehr als 4000 Haushalten. © DAHM

Gute Nachrichten: In den kommenden zwei Jahren werden weitere rund 4000 Haushalte in der Burgstadt mit schnellem Glasfaser-Internet versehen. Die Klärung aller wichtigen Fragen dazu ist versprochen.

Altena – Ausgebaut werden diese Anschlüsse durch das Unternehmen „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG). Die Vorarbeiten beginnen in der nächsten Woche, wie Jakob Geukes, Regionalprojektleiter der UGG, im Gespräch mit der Redaktion erklärt. „UGG baut das Glasfasernetz eigenwirtschaftlich aus, das heißt, der Kommune entstehen keine Kosten – weder direkt noch in Form von Steuergeldern“, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. „Statt der bisher genutzten Kupferkabelverbindungen werden in Zukunft alle Daten über schnelle und umweltfreundliche Glasfaserkabel übertragen.“ Das sorge für eine zuverlässige virtuelle Verbindung ins Büro und blitzschnelles, störungsfreies Surfen in der Freizeit. Damit die technische Planung der dafür notwendigen Bauarbeiten beginnen kann, sind in den nächsten Tagen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Phoenix in Altena unterwegs, kündigt UGG an. Konkret wird es ab Dienstag, 28. März, Straßenbegehungen geben. Dort machen die Mitarbeiter Fotos der örtlichen Gegebenheiten (Straßenabschnitte, Bürgersteige, öffentliche Bereiche, usw.) und werden eine Begutachtung der Lage vornehmen, die die Planungsgrundlage für UGG bildet, wie und wann mit dem Glasfaserausbau in Altena begonnen werden kann. UGG bittet die Altenaer, die Arbeiten der Firma zu unterstützen, die laut Jakob Geukes rund zwei Monate dauern würden. Danach könnte dann mit dem eigentlichen Ausbau des Netzes gestartet werden, der östlich der Lenne beginnen soll – erst im Gebiet um die Firma VDM Metals herum, dann Evingsen, Dahle und später in weiteren Teilen der Stadt. Insgesamt spricht Geukes von rund 4000 Haushalten und einer Ausbauzeit von zwei Jahren. „Wir sind guter Dinge, dass das funktioniert.“

Info-Veranstaltung

UGG stehe für Informationen zum neuen Netz und für die Klärung aller wichtigen Fragen gerne bereit. Um direkt miteinander ins Gespräch zu kommen, soll in Kürze eine Informationsveranstaltung stattfinden. „Hier erhalten Teilnehmerinnen und Teilnehmer rechtzeitig erste Informationen zu den Vorteilen von Glasfaser, zum Ablauf der Bauarbeiten in der Kommune und zu den aktuell zur Verfügung stehenden Tarifen“, berichtet das Unternehmen, das seinen Sitz in Ismaning, Bayern, hat. Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen neutralen Infrastrukturanbieter für leistungsfähige Glasfasernetze, die direkt bis ins Haus gelegt werden (Fiber To The Home oder kurz: FTTH). UGG ist ein Joint Venture aus Allianz und Telefónica und bereits in den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und nun auch Nordrhein-Westfalen tätig.