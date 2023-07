Am Breitenhagen wird angefangen: Ausbau des UGG-Netzes in Altena beginnt

Von: Volker Heyn

Vollzogen den symbolischen „ersten Spatenstich“ an der Wilhelmstraße (von links): Jörg Ellerbrok (Expansion Manager von UGG), Uwe Kober (Bürgermeister von Altena), Thomas Hoheißl (Breitbandkoordinator, Märkischer Kreis), Matthias Pohl (Gigabitkoordinator, Märkischer Kreis) und Sofia Almpani (Regionalprojektleiterin von der Baufirma Phoenix Engineering). © Unsere Grüne Glasfaser

Nachdem sich die Stadt Altena für den Ausbau der örtlichen digitalen Infrastruktur mit leistungsfähiger Glasfaser durch das Unternehmen „Unsere Grüne Glasfaser (UGG)“ entschieden hatte, beginnt nach Ende der ersten Vermarktungsphase der Ausbau am Breitenhagen. Vertreter von UGG, der Breitbandkoordinator des Märkischen Kreises und Bürgermeister Uwe Kober (CDU) nahmen am 10. Juli den ersten Spatenstich auf dem Breitenhagen vor. Medienvertreter waren dazu nicht eingeladen worden

Altena – Das Unternehmen UGG teilte mit, das im Rahmen einer Ortsbegehung der ideale Standort für den zentralen Hauptverteilerpunkt, den sogenannten „Point of Presence (PoP)“ identifiziert worden sei. Von diesem Hauptverteilerpunkt sollen die Leitungen dann, je nach Beauftragung, in die einzelnen Häuser und Wohnungen führen.

Neben Bürgermeister Uwe Kober nahmen Thomas Hoheißl, Breitbandkoordinator des Märkischen Kreises, und Matthias Pohl, Gigabitkoordinator des Märkischen Kreises, sowie Jörg Ellerbrok, Expansion Manager von UGG, und Sofia Almpani, Regionalprojektleiterin von der Baufirma Phoenix Engineering, an dem Treffen teil. Uwe Kober wird folgendermaßen zitiert: „Wir freuen uns sehr, dass der weitere Ausbau in unserer Stadt nun startet. Ein zuverlässiger und schneller Internetzugang spielt eine entscheidende Rolle für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit unserer Stadt und bringt echte Vorteile sowohl für unsere Unternehmen als auch für den Alltag unserer Einwohnerinnen und Einwohner. Durch die Partnerschaft mit UGG sind wir in der Lage, ein flächendeckendes Glasfasernetzwerk aufzubauen, das die Zukunft von Altena nachhaltig sichert.“

Das Glasfasernetz wird bis in die Häuser und Wohnungen verlegt, das Verfahren nennt sich „Fiber To The Home“ (FTTH), Es ist so konzipiert, dass alle Kabel und Leerrohre vollständig erdverlegt sind, ausgehend vom zentralen Hauptverteilerpunkt (PoP) bis zum Ein- oder Mehrparteienhaus. Voraussetzung für die kostenlose Verlegung des UGG-Glasfaserkabels bis ins Haus ist zwingend der kostenpflichtige Abschluss eines mindestens zweijährigen Vertrags mit dem Internetprovider O2. Der günstigste O2-Glasfasertarif mit 100 Mbit/s wird dort im ersten Jahr für 34,99 Euro monatlich und im zweiten Jahr für 39,99 Euro angeboten. Für zwei Jahre fallen also mindestens 899 Euro an Kosten an.

UGG ist ein Unternehmen der Allianz Versicherung. Jörg Ellerbrok von UGG verspricht, dass modernste Bautechniken eingesetzt würden, um die „unterirdische Verlegung umweltverträglich und in sehr kurzer Zeit“ zu realisieren. Die Arbeit verlaufe mit möglichst geringen Einschränkungen für Bürgerinnen und Bürger. In „enger und frühzeitiger Absprache mit der Kommune“ würden „Maßnahmen ergriffen“, die den „baulichen Eingriff minimal“ hielten und einen „geordneten Ablauf innerhalb der Kommune weiterhin gewährleisteten.“

Während der Breitenhagen jetzt das erste feste UGG-Ausbaugebiet in Altena ist, soll der Kabelausbau zunächst in der Rahmede weitergehen. Zum Beispiel am Drescheider Berg läuft derzeit die Vermarktung von Hausanschlüssen und den zugehörigen Tarifen. Mit einem tatsächlichen Aufschalten des Internetanschlusses kann dort in eineinhalb bis zwei Jahren gerechnet werden.