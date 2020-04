Glasbausteine eingeworfen: Vandalen wüten an Firma

Altena – Vandalen haben sich auf einem Firmengelände in Dahle zu schaffen gemacht: Sie gingen mit viel Kraft vor.

Wie die Polizei mitteilt, warfen Unbekannte in der Zeit zwischen Freitagabend vergangener Woche und Dienstagabend zahlreiche Glasbausteine ein, die in der Fassade einer Firma an der Hauptstraße in Dahle eingebaut waren.

Zeugen gesucht

Die Täter flohen unerkannt. Nun sucht die Polizei Zeugen: Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bei der Polizeiwache in Altena unter der Rufnummer 0 23 52/9 19 90 melden.