Windräder: Erneuter Sieg

OVG gibt der Beschwerde gegen vorläufigen Baustopp nicht statt

Es bleibt dabei: Auf dem Kohlberg wird so schnell kein Windrad errichtet.

Altena - Es bleibt dabei: An den sechs auf dem Kohlberg geplanten Windrädern darf solange nicht weitergebaut werden, solange der Rechtsstreit darüber nicht entschieden ist. Das ist die Konsequenz aus einem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts (OVG) in Münster. Es wies eine Beschwerde gegen den vom Verwaltungsgericht in Arnsberg im September 2017 verhängten Baustopp zurück.