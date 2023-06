Waldbrandgefahr im MK besonders hoch: Eine weggeworfene Kippe reicht

Von: Jona Wiechowski

Fast ein Jahr her ist der verheerende Waldbrand am Hegenscheid, bei dem insgesamt rund 140 000 Quadratmeter in Brand geraten waren. © WIECHOWSKI

Die letzten Tage war es nicht nur sommerlich warm in der Burgstadt, sondern auch trocken. Der Graslandfeuerindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) steht in der Region mit Stufe 4 auf der zweithöchsten Stufe.

Altena – Die Feuerwehr Altena behält das trockene und warme Wetter und die damit verbundene Waldbrandgefahr im Auge. Pressesprecher Philipp Selle spricht von einer gewissen Grundanspannung.

Denn die Retter wüssten, dass zum Beispiel jede achtlos weggeworfene Zigarette ein Feuer auslösen könnte. Aber man sei darauf vorbereitet. „Unserer Gerätewagen Logistik zum Beispiel ist seit Anfang Mai mit zwei Rollcontainern bestückt, in denen circa 1,5 Kilometer Schlauchleitung verlastet sind, um so auch eine lange Wegstrecke überbrücken zu können.“

Des Weiteren seien auch das im vergangenen Jahr neu in Dienst gestellte Quad sowie die Drohnen eine Unterstützung, da man so auch Wege befahren und erkunden könnte, die mit den großen Löschfahrzeugen nicht erreichbar seien. Das sei vor allem bei der Frühphase des Einsatzes, bei der ersten Erkundung, von Vorteil ist, da man dies nicht mehr zu Fuß machen müsse – und dementsprechend schneller reagieren könne.

Seit 2022 verfügt die Wehr über ein Quad, mit dem schmalere Waldwege befahren werden können. ARCHI © BENDER

Damit es gar nicht erst zu einem Waldbrand kommt, sollten Bürger darauf achten, dass sie keine brennenden Zigaretten in den Wald werfen, betont Selle. Das sei momentan sowieso verboten, da es in Nordrhein-Westfalen von Anfang März bis Ende Oktober ein Rauchverbot in Wäldern gibt. „Auch offene Feuerstellen wie Grills oder Lagerfeuer sollten vermieden werden.“ Und: Wenn je eine Rauchentwicklung aus einem Wald oder Ähnlichen wahrgenommen werde, sollte sofort die Feuerwehr alarmiert werden, so Selle. Das gelte auch, wenn man sich nicht sicher sei, ob es tatsächlich brennt. „Wir kommen lieber einmal umsonst, als einmal zu spät.“

Zu einem Waldbrandeinsatz mussten die Altenaer Retter erst Anfang des Monats ausrücken. Wie berichtet, loderten Flammen in einer Steilhanglage an der Buchholzstraße auf einer Fläche von rund 100 bis 120 Quadratmetern. Weil der nächstgelegene Hydrant ausgefallen war, musste die Feuerwehr eine rund 350 Meter lange Schlauchleitung legen, um das Löschwasser aus anderen Hydranten zu entnehmen. Insgesamt drei Angriffstrupps hatten gegen die Flammen gekämpft.

Inzwischen fast ein Jahr her ist der enorme Waldbrand am Hegenscheid im Juli 2022. Eine Fläche von rund 140 000 Quadratmetern – so groß wie 19 Fußballfelder – war in Brand geraten. In der Spitze waren rund 450 Kräfte von Feuerwehr, Polizei, DRK und THW im Einsatz und löschten auch mit Hubschraubern aus der Luft. Es dauerte Tage, bis „Feuer aus“ vermeldet werden konnte.