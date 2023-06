Mehr Gewerbesteuer-Einnahmen: Doch es gibt einen Haken

Von: Jona Wiechowski

Teilen

Bis jetzt läuft es gut bei der Gewerbesteuer für die Stadt Altena. © WIECHOWSKI

„Bis jetzt positiv“ – so lautete das Fazit der ersten Monate von 2023 mit Blick auf die Gewerbesteuer-Einnahmen von Stadtkämmerer Stefan Kemper. Aktuell eingenommen hat die Burgstadt auf diesem Wege 5,36 Millionen Euro. „Wir liegen über den Vorjahreswerten“, sagte Kemper.

Altena – Der Kämmerer berichtete am Montagabend in der Sitzung des Stadtrates mit Blick auf die Zahlungen für die einzelnen Monate von einem „deutlichen Einbruch im Mai“. Der hänge mit einer größeren Rückzahlung an ein Unternehmen zusammen. Auch, wenn die Zahlen bisher besser sind als in den vergangenen beiden Jahren, liege die Stadt mit den Einnahmen noch immer unter dem letzten Vor-Krisen-Jahr 2019: 10,14 Millionen kamen damals in die Kasse. Im vergangenen Jahr waren es 9,88 Millionen.

Jahresabschluss 2021: „Positives Ergebnis“

Ein unterm Strich positives Ergebnis kann die Stadt wohl für das Jahr 2021 vorweisen, wo inzwischen ein Entwurf für den Jahresabschluss vorliegt. Nach einem vorläufigen Ergebnis erreicht die Stadt Altena für das vorvergangene Jahr ein Plus von knapp 1,35 Millionen Euro. Die Planung hatte ein Plus von gut 755 000 Euro vorgesehen. Stefan Kemper bezeichnete das als „äußerst bemerkenswert“ – vor allem mit Blick darauf, dass die Stadt Altena im Jahr davor, 2020, mit gut 28 000 Euro nur gerade eben so ein positives Ergebnis habe erwirtschaften können. Dass es mit dem Jahresabschluss erst jetzt vorangeht, liege an der angespannten Personalsituation in dieser Abteilung im Rathaus. Etwa der Leiter der Finanzbuchhaltung war im vergangenen Jahr gegangen; sein Nachfolger wird erst im vierten Quartal dieses Jahres beginnen. Im August soll der Jahresabschluss nochmal Thema sein.

Covid-Isolierung nicht voll ausreizen

Kemper sprach sich dafür aus, die sogenannte Covid-Isolierung – eine Möglichkeit, mit der Kommunen durch Corona entstandene Mindererträge oder Mehraufwendungen quasi in die Zukunft schieben können – in einem „erträglichen Rahmen“ anzuwenden. So sollten nur die Mindereinnahmen bei der Gewerbe- und Vergnügungssteuer geltend gemacht werden, nicht aber beispielsweise die Beteiligung der Stadt an der Umsatzsteuer. Denn bezahlt werden muss das Ganze trotzdem – und zwar ab 2026, wenn die sogenannte Isolierung endet.

Im Anschluss an die sogenannte Corona-Isolierung, können Städte finanzielle Schäden durch den Ukraine-Krieg angeben – beispielsweise Mehrkosten für gestiegene Energiekosten. Beim Entwurf für den Jahresabschluss 2021 sind insgesamt außerordentliche Erträge in Höhe von 4,2 Millionen Euro angegeben. Immerhin 2,2 Millionen Euro davon betreffen die sogenannte Covid-Isolierung, der Rest lässt sich mit der außerordentlichen Unwetterhilfe (Soforthilfe) erklären, die es nach dem verheerenden Hochwasser 2021 für die Stadt gegeben hatte.

Haushalt für 2024 schon Thema

Der Haushalt für 2023 ist für die Stadt Altena noch nicht genehmigt, die Vorplanungen für den Haushalt 2024 sind aber bereits gestartet – im Rahmen einer internen Phase im Mai dieses Jahres. Im Juni und Juli sollen interne Haushaltsgespräche folgen, die Haushaltseinbringung ist für den 6. November geplant.

Stefan Kemper erklärte in der Sitzung am Montagabend, dass interessierte Fraktionen ab sofort Termine für Klausurtagugen vereinbaren könnten.