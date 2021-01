Wirtschaft begrüßt Rosmart 2.0

„Aus Sicht der Wirtschaft ist es gut, dass hier eine perspektivische Flächenentwicklung betrieben wird“ – das sagte Claus Hegewaldt von der SIHK in der letzten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, dem er als beratendes Mitglied angehört.

Altena- Hegewalds Lob galt den Überlegungen, im Bereich Rosmart/Brunscheid ein weiteres interkommunales Gewerbegebiet auszuweisen.

Die Verwaltung berichtete in der Sitzung kurz über den Stand der Dinge: Im Moment laufen Planungen für den ersten, elf Hektar großen Bauabschnitt, der auf dem Gebiet der Städte Lüdenscheid (zehn Hektar) und Altena (ein Hektar) liegt. Beide Kommunen bereiten entsprechende Änderungen ihrer Flächennutzungspläne vor und haben dafür in einem ersten Schritt bei einem darauf spezialisierten Büro einen Umweltbericht in Auftrag gegeben.

Noch sitzt Werdohl mit im Boot

„Insgesamt ist das Vorhaben mit den Belangen des Umweltschutzes vereinbar“ – so laute der für ihn wichtigste Satz in der Expertise, sagte Stadtplaner Roland Balkenhol.

Die Verwaltung berichtete den Ausschussmitgliedern, dass jetzt die Vertiefung einer bereits vorliegenden, ersten Machbarkeitsstufe in Auftrag gegeben worden sei. Sie sei erforderlich, um die Erschließungskosten abschätzen zu können. Das sei wichtig, um Preise für die Grundstücke kalkulieren zu können.

Bisher werden alle Untersuchungen von der Stadt Werdohl mitbezahlt. Allerdings wächst dort die Skepsis, man möchte sich eher in Richtung Elverlingsen orientieren. Hegewaldt wollte deshalb wissen, was passiert, wenn die Werdohler aussteigen. Entsprechende Rückkopplungen gebe es bisher noch nicht, sagte Balkenhol – „man wird das abwarten müssen“. ben.-