Mann (18) aus Altena bedroht Menschengruppe mit einer Hantelstange 

Schlägerei und eiserne Drohgebärden

Altena - In Altena kam es am Samstag zu zwei Gewaltdelikten. In der Nacht pöbelte ein 18-Jähriger vor einer Kneipe mit einer Hantelstange, am frühen Abend eskalierte ein Streit an der Mühlenstraße.