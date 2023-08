Gewässer bleiben Ewigkeitsaufgabe

Von: Ina Hornemann

Sonnenbeschienen und umrankt von blühenden Wildblumen am Ufer ist der Rahmeder Bach eine Freude für die Augen und ein Frischluftspender an heißen Sommertagen. Bei Starkregen gefährdet er die Industrie eines ganzen Ortsteils. © Hornemann, Ina

Robert Groppe hat es nahezu poetisch formuliert: „Gewässerunterhaltung bleibt eine Ewigkeitsaufgabe“, berichtete der Leiter des Baubetriebshofs am Mittwoch im Ausschuss für Stadtentwicklung. Aktuell nimmt dies für die Mitarbeiter des städtischen Eigenbetriebs enorm viel Zeit in Anspruch. Die Starkregenereignisse der vergangenen Wochen haben zu wöchentlichen Notlagen im Bereich Wacholderbrücke geführt. Jetzt hat das Team dort jede Menge Erde abgetragen, um die Gefahrenlage zu entschärfen.

Altena – Die Mitarbeiter des Baubetriebshofs trifft man in jüngster Zeit verstärkt an unwegsamen Flurstücken an. Wöchentlich müssen sie zu den mehr als 100 Geschiebefängen im Stadtgebiet ausrücken, um sie zu pflegen und zu reinigen. Alle haben ein Tablet und wissen anhand der digitalen Geschiebefangkarte, wo sie hinmüssen und welche dieser Anlagen wie priorisiert sind. Meist sind sie schlecht zu erreichen und es ist viel zeitraubende Handarbeit nötig, um Verunreinigungen zu entfernen. „Jüngst hat sich ein Kollege sogar bei so einem Einsatz verletzt“, berichtete Groppe den Ausschussmitgliedern.

Noch in diesem Jahr wird deshalb ein Gewässerunterhaltungsfahrzeug angeschafft. Es ist geländegängig, damit die Fänge so nah angefahren werden können, dass ein Greifer die Anlagen bearbeiten kann.

Solche Maßnahmen seien auch notwendig, weil menschengemachte Probleme an den kleinen Bachläufen im Stadtgebiet auflaufen: „Wir haben es ganz häufig mit den Hinterlassenschaften osteuropäischer Waldarbeiter zu tun, die Stämme und Äste nach Fällarbeiten nicht mitnehmen. Sind diese Leute weg, sind sie nicht mehr greifbar – und somit auch nicht für die Kosten dieser Einsätze heranzuziehen“, erklärte Robert Groppe.

Der Baubetriebshof hat im Bereich der Wacholderbrücke viel Erdreich abgetragen. Zum Schutz für Fußgänger stehen Barken an dem Bereich. © Hornemann

Dennis Montag (CDU) spricht sich dafür aus, die Eigentümer jener Flurstücke, beziehungsweise die Auftraggeber jener Waldarbeiter für die Kosten dieser Ersatzvornahmen aufkommen zu lassen. Denn Geschiebefänge, die kleine Vorfluterbecken entstehen lassen bei Starkregenereignissen, können Schlimmes verhindern.

Wie wichtig nachhaltiger Hochwasserschutz für Altena ist, betonte auch Oliver Schwarz als Projektleiter Wiederaufbau, der per Videokonferenz in die Ausschusssitzung zugeschaltet wurde. Der Maßnahmenkatalog ist riesig und bis zur Durchplanung, Ausschreibung und Vollendung werden Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte vergehen. Ein besonderer Problemfall, den Schwarz und Groppe gleichermaßen stark im Blick haben, ist die Rahmede. Die dort zu ergreifenden Maßnahmen führen dazu, dass Stadtplaner Roland Balkenhol noch weit über seinen Ruhestand hinaus Projektmanager für den Hochwasserschutz in diesem Stadtteil bleiben wird. Oliver Held (Grüne) verwies in diesem Zusammenhang auf die Abhängigkeit der Stadt Altena von Maßnahmen auf Lüdenscheider Gebiet. Bürgermeister Uwe Kober schilderte eine enge Zusammenarbeit beider Kommunen, die mit den Daten der Firma Hydrotec arbeiten. Das Fachunternehmen ist auf die Analyse von starkregen- und hochwassergefährdeten Gebieten spezialisiert.

Allgemein ist Uwe Kober sehr angetan von den Methoden, die aktuell angewandt werden, um Gewässer und ihre Wege, Bauwerke und Topografie zu untersuchen. „Die Drohnen in unserem Stadtgebiet sind schon eine tolle Sache. Aber dass man heutzutage mithilfe von Laser-Rucksäcken in den Untergrund gehen kann, um Hohlräume in Schutzmauern zu finden, ist mehr als beeindruckend!“